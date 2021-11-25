Bu öneriler bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Beyza Vural Öten, vücudun savunma sistemini desteklemenin yeterli ve dengeli beslenmeyle mümkün olduğunu, yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini zayıflatıp hastalıklara zemin oluşturduğunu ve tam tersi aşırı kaloriye bağlı obezitenin de aynı şekilde bağışıklık sistemini zayıflattığını ifade etti. Beyza Vural Öten, ne kadar sağlıklı yiyeceklerle besleniliyor da olsa her besinin fazlasının zarar verdiğini de kaydetti.



"MEVSİMİNE UYGUN SEBZE VE MEYVELER TÜKETMEK FAYDALI OLACAKTIR"

Her gün en az 3 çeşit sebze tüketmenin ve her gün farklı sebzelere yer vermenin bağışıklık için öneminden bahseden Diyetisyen Beyza Vural Öten, "Mevsiminde yetiştirilmiş, çeşitli, renkli sebze ve meyvelere günlük beslenmemizde yer açmalıyız. Mevsim dışı sebze ve meyvelerin besin değerinin azaldığını, hormon ve kimyasal ilaçlara maruz bırakıldığını ayrıca ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri sağlamadığını unutmayın. Bu nedenle mevsimine uygun sebze ve meyveler tüketmek, vitamin, mineral ve birçok fenolik bileşikleri bize kazandırarak sağlığımız için çok daha faydalı olacaktır.

Mevsim dışı sebzeleri tüketmek için kendi mevsiminde konserve, turşu yaparak ya da dondurma-kurutma işlemleriyle saklayarak dilediğinizde tüketebilirsiniz" dedi.