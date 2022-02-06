Bu ormana kimse giremiyor! Gizemli şekilde ağaçlara asılı bulunanlar...

Fotoğrafçı, kendi sosyal medya hesabında bu ormanı beş yıl önce bulduklarını, ancak o zamandan bu yana dokunulmamış olduğunu belirtti. Merak edip tekrar ziyaret ettiklerinde yeniden bir şekilde dehşete düştüklerini takipçileriyle paylaştı.

"Bebek ormanı" olarak adlandırdıkları bu yerde asılı duran rahatsız edici oyuncak bebekler, farklı formlarda bulunuyor. Bazıları ağlıyor, bazıları gülümsüyor fakat hepsi aynı şekilde rahatsız edici bir görüntüye sahip.

"HER HALLERİYLE KORKUNÇ"

Ağaçlara bağlanmış, çamura bulanmış veya boyunlarından asılmış bu oyuncak bebeklerin görüntüsü, rahatsız edici görüntüleriyle internetin birçok noktasında yayılmaya başladı. Ayrıca bazıları çığlık atan yüz ifadeleri veya ürkütücü palyaçolar gibi boyanmış şekilde kazığa geçirilmiş olarak bulundu.

Fotoğrafı Mellie, paylaştığı gönderiye; rahatsız edici görüntüler içerdiğini belirtiyor. Özellikle fotoğrafçılar arasında oldukça popüler olan bu noktanın cesur bir gezi rotası olarak değerlendiriliyor. Birçok insan bu noktayı, geceleri gidilemeyecek kadar korkunç olarak nitelendirdi.