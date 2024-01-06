Bu saatlerde yemek yemek kalp krizini tetikliyor! Uzmanlar zaman aralığını verdi...

Bilim insanları, modern yaşam tarzının, akşam yemeğini geç yemek veya çoğu kişi tarafından günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltıyı atlamak gibi belirli kötü beslenme alışkanlıklarına yol açtığını söylüyor.
Fransa'da yapılan bir araştırma, sabah 9'da yemek yiyen kişilerin kalp-damar hastalığına yakalanma olasılığının, akşam yemeğini bir saat önce yiyen kişilere göre yüzde altı daha fazla olduğunu gösterdi.
Akşam 21.00'den sonra yemek yemek, özellikle kadınlarda akşam 20.00'den önce yemek yemeye kıyasla felç gibi beyin damar hastalıkları riskinin yüzde 28'le ilişkilendirildiğini gösteriyor.
Araştırma ekibi, gıda alım düzenleri ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkileri incelemek için yaş ortalaması 42 olan 103.000'den fazla Fransız'dan elde edilen verileri kullandı.
Doktor Bernard Srour şunları söyledi: "Sonuçlar, ilk öğünü günün ilerleyen saatlerinde (örneğin kahvaltıyı atlayarak) yemenin, daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olduğunu ve saat başına riskte yüzde 6'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Örneğin, İlk kez sabah 9'da yemek yiyen kişinin kalp-damar hastalığına yakalanma riski, sabah 8'de yemek yiyen birine göre yüzde altı daha fazla.
"Günün son öğününe gelindiğinde, akşam 21.00'den sonra geç yemek, özellikle kadınlarda akşam 20.00'den önce yemek yemeye kıyasla felç gibi serebrovasküler hastalık riskinde yüzde 28'lik bir artışla ilişkilendiriliyor.