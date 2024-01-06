Bu saatlerde yemek yemek kalp krizini tetikliyor! Uzmanlar zaman aralığını verdi...

Doktor Bernard Srour şunları söyledi: "Sonuçlar, ilk öğünü günün ilerleyen saatlerinde (örneğin kahvaltıyı atlayarak) yemenin, daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olduğunu ve saat başına riskte yüzde 6'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Örneğin, İlk kez sabah 9'da yemek yiyen kişinin kalp-damar hastalığına yakalanma riski, sabah 8'de yemek yiyen birine göre yüzde altı daha fazla.