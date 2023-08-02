Bu uyarıya dikkat! Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor!

Oyuncak bebeklerin gerçeklikle bağdaşmayan vücut ölçüleri genç kızlarda beden algı bozukluğuna yol açabiliyor. Son günlerde sosyal medyada yeniden trend haline gelen Barbie bebeklerin psikiyatrik hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Doç. Dr. Taha Can Tuman, “Barbie bebeklere benzemeye çalışan modeller, photoshop’lu reklamlar ve sosyal medya paylaşımları özellikle genç kızlarda beden algısında bozulmayı tetikliyor. Pek çok psikiyatrik hastalığı tetikleyen sendrom aynı zamanda sonuçları ölümcül olan anoreksiyanın gelişmesine de yol açıyor” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:25 PAYLAŞ ABONE OL

Son günlerde sosyal medyada trend olan Barbie furyasının beden algısına etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Taha Can Tuman, yeme bozukluklarının gelişiminde genetiğin dışında sosyoekonomik, kültürel ve çevresel etkenlerin de önemine dikkati çekti. Doç. Dr. Tuman "Kültürel olarak zayıf görünmenin idealize edilmesi, özendirilmesi moda ve magazin dünyasında zayıf ve ince olmanın beğenilmenin ve başarmanın koşulu gibi sunulması, ailede zayıf görünümü destekleyen tutum ve davranışlar, kilolu olduğu için eleştirilmesi, genç kızların beden algısında bozulmaya ve anoreksiya gelişimine zemin oluşturur.

Bunun dışında Barbie bebekler, Barbie bebeklere benzemeye çalışan modeller, photoshop'lu reklamlar ve sosyal medya paylaşımları özellikle genç kızlarda beden algısında bozulmayı tetiklemekte, gerçeklikle ve sağlıkla bağdaşmayan vücut ölçüleri, sadece bu ölçüleri yakalayınca güzel olunacağı, kusursuz beden ile güzellik ve başarının elde edileceği mesajını vermektedir. Barbie bebeklerle oynayan çocuklar ve zayıf mankenlerin olduğu reklamlara ve sosyal medya paylaşımlarına maruz kalan genç kızlar, kendi bedenlerinden dolayı daha mutsuz hissettirmektedir. Bu durum yeme bozukluklarının gelişimine zemin hazırlayabilir" diye konuştu.