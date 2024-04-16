Bu yiyecekler alerjiyi tetikliyor! Uzmanı 'tüketmeyin' diyor...

Baharın gelmesiyle birlikte artan çiçek polenleri alerji şikayetlerinin de artmasına neden oluyor. Son zamanlarda, bahar alerjisi belirtileriyle hastaneye başvuran çocuk sayısında belirgin bir artış gözlemlendiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nesibe Koç Aydoğdu, bazı gıdaların alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğine dikkat çekti.

TOLGA YANIK Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:08 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nesibe Koç Aydoğdu, son zamanlarda bahar alerjisi şikâyetiyle hastaneye başvuran çocuk sayısında artış gözlendiğini söyledi. Çocukların sıklıkla tükettiği yapay gıdaların, koruyucu içeren şeker, abur cubur gibi ürünlerin de alerjik reaksiyonları tetiklediğine dikkat çeken Aydoğdu, "Çocukların fazlaca maruz kalabileceği şeker ve tatlıların tüketimini kısıtlamak, küçük yaş çocuklarda mümkünse hiç vermemek gıda alerji riskini azaltacaktır" dedi.