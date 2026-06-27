Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Bugüne kadar bildiğiniz tüm kekleri unutun! Misafirlerin kapış kapış yediği "kirazlı bademli ters yüz" tarifi...

Bugüne kadar bildiğiniz tüm kekleri unutun! Misafirlerin kapış kapış yediği "kirazlı bademli ters yüz" tarifi...

Yaz akşamlarının en tatlı telaşı mutfakları sararken, çay saatlerinize damga vuracak ve misafirlerinize parmaklarını ısırtacak o gizli tarif sonunda deşifre oldu! Klasik meyveli keklerden sıkılanlar için ezber bozan bir lezzet şöleni sunan; tabanına dizilen taptaze parlak kirazlar ve kıtır file bademlerin muhteşem uyumuyla fırından çıkan "kirazlı bademli ters yüz kek", sadece 40 dakikada mutfakta adeta bir mucize yaratıyor.

Yazın en güzel seslerinden biri bence kiraz saplarının birbirine çarpmasıdır. Pazardan yeni alınmış bir kese kâğıdı açılır, parlak kırmızı kirazlar mutfak tezgâhına dökülür ve evin içinde tatlı bir telaş başlar. Kimisi sapından tutup tek tek yer, kimisi çekirdeklerini bir tabağın kenarında biriktirir. Ben ise her kiraz gördüğümde çocukluğuma ışınlanırım. Bizim evde kiraz sadece meyve değildi; yarıştı. "Kim sapını koparmadan yiyebilecek?", "Kim ağzına en çok kiraz sığdıracak?" derken koca bir tabak bir anda biterdi. Sonra annem mutfaktan seslenirdi: "Birazını da tatlı yapmaya bırakın!" Elbette kimse dinlemezdi.

İÇERİĞİ DEĞERLİ

Kirazın en sevdiğim yanı gösterişsiz oluşu. Çilek kadar nazlı değildir, kayısı kadar hassas değildir ama masaya geldiği anda herkesin eli ona gider. Bir de mevsimi kısa olduğu için kıymeti büyüktür. Belki de bu yüzden her lokması biraz özlem taşır. Üstelik kiraz sadece lezzetiyle değil, içeriğiyle de yaz sofralarının değerli misafirlerinden biridir. Doğal olarak C vitamini, lif ve antioksidan bileşenler içerir. Renk veren antosiyaninler sayesinde dengeli beslenmenin keyifli bir parçası olabilir. Su oranının yüksek olması ise sıcak günlerde ferahlatıcı bir alternatif sunar. Ben her zaman meyveyi mevsiminde tüketmenin en doğru seçim olduğuna inanırım. Kiraz alırken küçük bir püf noktası paylaşayım: Sapları canlı yeşil ve meyvenin kabuğu parlak olmalı. Sapı kurumuş, kabuğu matlaşmış kirazlar tazeliğini kaybetmeye başlamış olabilir.