Bulduğu yavru sincaba bebek gibi bakıyor! "Kendi kendine beslenene kadar biberonla büyüteceğim"

Hatta 'Belki bir yuvası vardır' diye dikili meyve ağaçlarımızı kontrol ettim. Hava kararınca, annesinin gelemeyeceğini düşündüm ve zarar görmemesi için eve götürdüm. Çok küçük olduğu için nasıl bakılabileceğini araştırdım ve yavru sincapların sütle bakıldığını öğrendim. Biberonla bakıyorum. Kendi kendine beslenebileceğine emin olduktan sonra Manisa Spil Dağı'na, doğal ortamına bırakacağım" dedi.