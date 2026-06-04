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Bunama riskine kökten çözüm! Yaşlanmayı yavaşlatan o yöntem ilk kez kanıtlandı!

Yaş ilerledikçe doğal olarak azalan kas kütlesi ve kemik yoğunluğunu tamamen tersine çevirmek mümkün! Uluslararası uzmanlar, uzun ömürlü ve sağlıklı toplumlar oluşturmanın en temel formülünü açıkladı. Kalp ve damar sağlığını doğrudan koruma altına alan, haftalık 'altın süresi' belirlenmiş direnç egzersizlerinin insan ömrü üzerindeki o inanılmaz etkisi...

GiriÅŸ Tarihi: 04.06.2026 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

Haftada 90 dakika ila iki saat arasında yapılan ağırlık ve direnç antrenmanlarının erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı. Uzun yıllara yayılan yeni bir araştırma, düzenli kuvvet antrenmanlarının yalnızca kas ve kemik sağlığını değil, yaşam süresini de olumlu etkileyebileceğini gösterdi. Araştırmacılar, 147 bin 374 kadın ve erkeğin verilerini kapsayan üç büyük çalışmayı inceledi. Katılımcılar 30 yıl boyunca takip edildi. Analiz sonucu düzenli ağırlık veya direnç antrenmanı yapan kişilerin herhangi bir nedenden kaynaklanan erken ölüm riskinin, bu tür egzersizleri yapmayanlara kıyasla yüzde 13 düşük olduğu belirlendi. Çalışma, kuvvet antrenmanlarının özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Haftada 90 dakika ile iki saat arasında ağırlık çalışan kişilerde kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu görüldü. Nörolojik hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde ise daha belirgin bir düşüş kaydedildi. Araştırmaya göre bunama ve benzeri hastalıklara bağlı ölüm riski yüzde 27 azaldı.En büyük fayda iki egzersiz türünün birleşiminde görüldü.

AEROBİK İLE DAHA DA ETKİLİ

Koşu, yüzme veya bisiklet gibi aerobik egzersizleri düzenli olarak yapan ve buna ağırlık çalışmasını ekleyen katılımcılarda erken ölüm riskinin yüzde 58'e kadar düştüğü tespit edildi. Buna karşılık araştırma, haftada iki saatin üzerinde yapılan kuvvet antrenmanlarının ek bir fayda sağlamadığına işaret etti. Bulgular, sağlık açısından en verimli sonucun orta düzeyde ve düzenli yapılan direnç egzersizlerinden elde edildiğini gösterdi. Kuvvet antrenmanlarının faydaları son yıllarda daha fazla ilgi çekiyor. Kas kütlesi ve kemik yoğunluğu yaş ilerledikçe doğal olarak azalırken, uzmanlar ağırlık çalışmalarının bu süreci yavaşlatabileceğini belirtiyor. Düzenli direnç egzersizlerinin düşme riskini azaltabildiği, hareket kabiliyetini koruyabildiği ve ileri yaşlarda bağımsız yaşamı desteklediği ifade ediliyor. Kuvvet antrenmanlarının faydaları son yıllarda daha fazla dikkat çekiyor. Kas kütlesi ve kemik yoğunluğu yaş ilerledikçe doğal olarak azalırken, uzmanlar ağırlık çalışmalarının bu süreci yavaşlatabileceğini belirtiyor. Düzenli direnç egzersizlerinin düşme riskini azaltabildiği, hareket kabiliyetini koruyabildiği ve ileri yaşlarda bağımsız yaşamı desteklediği ifade ediliyor.