Bursa’nın meşhur lezzetleri evlere taşındı! Bir yiyen bir daha istiyor

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Karagöz ile Hacivat'ın memleketi Bursa'ya konuk oluyoruz. İlk bakışta direkt Osmanlı lezzetlerinin hakim olduğunu gözlemlesem de, Bursa mutfağını biraz inceleyince göçmen etkisini hemen farkettim. Bursa'ya özgü en meşhur sokak lezzetlerini bizzat yerlerinde tadıp değerlendirince de sizlerle paylaşmam kaçınılmazdı.

DEDE ÇORBASI

MALZEMELER

200 gr. tavuk

1 bardak un

1 bardak nohut

1 kaşık tereyağı

Nane

Tuz

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile hamur yapılır. Oklava ile erişte yufkası kalınlığında açılır. Yufka oklavaya dolandıktan sonra bir parmak kalınlığında kesilir.

Şeritler halindeki parça hamurlar bıçakla, uzun kenarı 1 santim olan dikdörtgen parçalar kesilir, eğer daha küçük parçalar halinde isteniyorsa dikdörtgen şeklindeki hamurlar tekrar ortadan ikiye bölünür. Nohut ve tavuk başka tencerelerde pişirildikten sonra tavuk etleri elle küçük parçalara ayrılır. Tavuk suyuna hamurlar ile tavuk eti ve haşlanmış nohut atılarak yaklaşık 15 dakika kısık ateşte pişirilir. Çorbayı ocaktan almadan üzerine tereyağında yakılmış nane dökülür.

CANTIK

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN:

2 orta boy rendelenmiş domates

2 adet yeşil biber (blenderden geçirilmiş)

2 adet soğan (blenderden geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

400 gr. dana kıyma

2 adet kırmızı biber (blenderden geçirilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI: İlk önce yoğurma kabına kuru maya, şeker ve süt konur, 10 dakika bekletilir. Köpüren mayaya diğer sıvılar ve en son un eklenir. 45 dakika mayalanması için beklenir. Tüm iç harç malzemeleri karıştırılır ve dolapta dinlenmeye bırakılır. Mayalanan hamurdan arzu edilen büyüklükte bezeler ayrılır ve her biri daireler şeklinde açılır. Açıldıktan sonra tepsiye dizilir, üzerine yumurta sarısı sürülür ve iç harç koyulur. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakılır.

CEVİZLİ LOKUM

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket (25 gr.) kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ HARÇ:

Kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı susam

ÜZERİ İÇİN:

Sıvı yağ

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: Hamur malzemelerini yoğurup bırakıyoruz. Mayalanınca, sıvı yağ döktüğümüz tezgahımızda, el yardımıyla hamuru büyütüyoruz. Tekrar sıvı yağ sürüp iç harcını üzerine eşit şekilde döküyoruz. Hamuru rulo şeklinde içe doğru kıvırıyoruz. Ucunu tutturmak için yumurta sarısı sürüyoruz. Üç parmak kalınlığında dilimleyip dik bir şekilde tepsiye diziyoruz. Üzerine önce sıvı yağ, daha sonra yumurta sarısı ve en son susam serpip 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.