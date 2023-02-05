Bütün aile şokta: Oyun oynamak için aldığı telefondan 18 bin tl lik yemek siparişi verdi!

Beklemedikleri birçok siparişle kapıları çalınan aile, neredeyse bir "açık büfe" hazırlayacak kadar birbirinden farklı teslimatla karşı karşıya kaldı. Üstelik tüm bunların sonucunda ellerinde 1000 dolarlık bir fatura kaldı.
"OYUN OYNAYACAĞIM DİYE ALMIŞTI"
Keith Stonehouse, Cumartesi gecesi oğlu Mason'ın yatmadan önce cep telefonuyla oyun oynamasına izin vermesinin ardından Detroit bölgesindeki evinde yiyeceklerin hızla teslim edilmeye başladığını anlattı. 6 yaşındaki çocuk, oyun oynamak yerine babasının çevrimiçi bir yemek siparişi uygulaması hesabını bir restorandan diğerine yemek siparişi vermek için kullandığını söyledi.
Çocuğun annesi Kristin Stonehouse Perşembe günü Associated Press'e verdiği röportajda, uygulamanın aileye ulaştığını ve onlara 1000 dolarlık bir hediye çeki teklif ettiğini söyledi. Şirket ayrıca aileyi çevrimiçi bir tanıtım kampanyasında da yer almalarını düşündüklerini dile getirdi.
"JUMBO KARİDESTEN PATATES KIZARTMASINA ONLARCA SİPARİŞ…"
Keith Stonehouse, Mason jumbo karides, salata, şavurma ve tavuklu pide, acı peynirli patates kızartması gibi birbirinden farklı siparişle karşılaştıklarını anlattı. Üstelik tüm bunlar, eşi sinemadayken oğluyla yalnız olduğu sırada gerçekleşmişti.
Baba Keith Stonehouse, MLive.com'a yaptığı açıklamada; kendisini adeta bir fıkranın içinde hissettiğini söyledi. İlk anda komik bulmasa da şu an biraz komik geldiğini anlattı.
"ANLAMAM İÇİN BİRKAÇ SİPARİŞİN ARDI ARDINA GELMESİ GEREKTİ"
6 yaşındaki Mason Stonehouse, o kadar farklı yerden sipariş vermişti ki, bir bankadan 439 dolarlık bir siparişi reddeden "dolandırıcılık uyarısı" veren bir bildirim gelmişti. Fakat buna rağmen jumbo karidesten tavuklu pideye kadar birçok sipariş eve ardı ardına gelmeye devam etti.
Keith Stonehouse olanları anlaması için birkaç siparişin arka arkaya gelmesinin gerektiğini anlattı. O kadar siparişi ise bir türlü durduramamıştı.
"SON DERECE ZEKİ BİR ÇOCUK"
Kristin Stonehouse, aslında Mason'un son derece zeki bir çocuk olduğunu, hatta 2 buçuk yaşından bu yana da kitap okuduğunu anlattı. Kocasının, o ayrılmadan önce akşam yemeği sipariş etmek için telefonundaki yemek siparişi uygulamasını kullandığını ve muhtemelen uygulamayı açık bıraktığını söyledi. Oğlunun telefonu aldığını, bodruma saklandığını ve ziyafeti sipariş etmeye başladığını söyledi.
Olayların ardından, ertesi sabah ailesi Mason'la konuşarak, yaptığı şeyin bir tür "hırsızlık" olduğunu anlatmaya çalıştılar. Fakat anne, bu kavramı pek anlayamadığını belirtti. Bunu daha iyi anlatmak için aile, Mason'ın kumbarasında doğum günü için biriktirdiği 115 doları izinsiz siparişleri nedeniyle aldığını söyledi. Fakat buna rağmen korkmayan Mason, yerde bulduğu bozuk parayı alarak "yeniden biriktirebileceğini" söyledi.
"YEMEĞE KOMŞULARI DAVET ETTİK"
Yiyecekleri ne yaptıklarının sorusunu ise; aile birçoğunu buzluğa yerleştirdiklerini, ayrıca komşularını da yemeğe davet ettiklerini anlattı.
Diğer ebeveynlerin de başına benzer şeyler geldiğini duyduğunu söyleyen Keith Stonehouse, bu kadar ciddi boyuta varabilecğeini tahmin etmediğini söyledi. Bu nedenle tıklaması için hazırda uygulama bırakmamaları gerektiğine dair diğer ebeveynlere uyarıda bulunan Stonehouse, aynı zamanda telefonunun da şifresini değiştirdiğini söyledi.