Bütün aile şokta: Oyun oynamak için aldığı telefondan 18 bin tl lik yemek siparişi verdi!

"ANLAMAM İÇİN BİRKAÇ SİPARİŞİN ARDI ARDINA GELMESİ GEREKTİ"

6 yaşındaki Mason Stonehouse, o kadar farklı yerden sipariş vermişti ki, bir bankadan 439 dolarlık bir siparişi reddeden "dolandırıcılık uyarısı" veren bir bildirim gelmişti. Fakat buna rağmen jumbo karidesten tavuklu pideye kadar birçok sipariş eve ardı ardına gelmeye devam etti.

Keith Stonehouse olanları anlaması için birkaç siparişin arka arkaya gelmesinin gerektiğini anlattı. O kadar siparişi ise bir türlü durduramamıştı.