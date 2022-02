Bütün doktorları şaşkınlığa uğrattı! Nefes alamıyorum deyince burnundan öyle bir şey çıktı ki…

"OLDUKÇA NADİR BİR VAKA"

Ektopik, anormal bir yerde veya konumda olan bir şey anlamına gelen tıbbi bir terim. Ektopik vücut bölümleri veya işlevleri ortaya çıkabilse de, özellikle burunda görülen bir vaka oldukça nadir olarak değerlendiriliyor.

The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bu vaka çalışmasının yazarları Sagar Khanna ve Micheal Turner, burun fizik muayenesinde septum deviasyonu tespit edildiğini belirtti. Fakat yapılan ileri incelemelerde sert, hassas olmayan, beyaz bir kitle gözlendi. Tomografi çekimlerinde ise burun boşluğunda fark edilen "ektopik diş" oldukça şaşırtıcı bir sonuçtu.

Kulak, burun, boğaz cerrahisi ile 14 mm boyutundaki bu diş başarılı bir operasyonla alındı ve ameliyat sonrasında da herhangi bir komplikasyon ortaya çıkmadı. Ameliyattan üç ay sonra boyunca da takip edilen hastanın, burunun tıkanıklığı sorunu ortadan kalkmıştı.