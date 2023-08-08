Buz patenine 7 aylıkken başladı! Buzun minik prensesi...

Çok sevdikleri spor mesleklerini bırakmak istemeyen Duygu Kan ve Adem Belir, minik bebekleri Alisa Alara'yı henüz 1 aylıkken antrenmanlara getirmeye başladı. Hep yanıbaşlarında olan Alisa Alara ise bu durumdan hiç şikayetçi olmadı. Adeta Erzurum'daki buz sporlarının maskotu oldu, antrenmanlara neşe kattı.
"NE MESLEĞİMİ NE DE BEBEĞİMİ BIRAKAMADIM"
Short Track Antrenörü Duygu Kan Belir, mesleğini ve sporcularını çok sevdiğini belirterek, "Alisa Alara hayatımızın her yerinde var. Antrenmanlarımıza beraber gidiyoruz, beraber eğleniyoruz. Buzda ilk zamanlar biraz soğuktan dolayı çekindi. Ama şimdi hem rahat hem de çok mutlu. Eşimle birlikte çalışıyor ve sporcu yetiştiriyoruz. Bu arada minik kızımız Alisa Alara da yavaş yavaş ve özümseyerek spor yaşamına girmiş oluyor. Yürümeye başladığı an buz pistinde kaymayı öğreteceğiz" dedi.
Alisa Alara'nın babası Short Track Antrenörü Adem Belir de çocukları ile birlikte antrenman yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Ben ve eşim yüreğimizi spora verdik. Kızımızın da her an yanımızda olması farklı bir duygu elbette. İnşallah o da bizim gibi bir sporcu olur ve ülkemize şampiyonluklar kazandırır" diye konuştu.