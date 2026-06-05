Çat kapı gelen misafire lokanta usulü ziyafet! Yapımı son derece kolay 3 farklı tarif!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yapımı son derece pratik ve bir o kadar da lezzetli üç tarif hazırladım. Ani gelen misafirler için bire bir olan bu menüyü denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.