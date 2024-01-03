Çatlayan dudakları sürdüğünüz anda yumuşacık yapıyor! İşte nemli dudakların sırrı

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte, çatlamış dudaklarla çok sık karşılaşabiliriz. Özellikle de kuru havalar, dudaklarınız üzerinde kötü bir etki yaratabilir. Peki kış aylarında dudakların çatlaması nasıl önlenebilir? Gelin bu yöntemlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

ALOE VERA JELİ KULLANIN

Aloe vera jeli çoğunlukla yanıklar için kullanılsa da, ciltte meydana gelen çatlaklar için de oldukça etkili bir yöntemdir. Yapmanız gereken tek şey, yaprağın içerisindeki jelin bir miktarını alıp kuruyan bölgeye sürmek. 5 dakika kadar sürdüğünüz bölgede bekletin. Ardından güzelce durulayın. Aloe vera jeli içinde bulunan maddeler bazı kişilerin cildinde kaşıntı ve kızarık gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

DUDAK BALSAMLARI KULLANIN

Yaz ve kış aylarında SPF 30 üstü dudak balsamı kullanmak, dudaklarınızı korumak için oldukça önemlidir. Özellikle uzun süre dışarıda vakit geçiriyorsanız, mutlaka 2 saatte bir balsamı tekrar uygulamayı ihmal etmeyin. Havanın çok düşük sıcaklıklarda olması bile, cilde ve dudaklara fazlasıyla zarar verebilir. Bu yüzden dudak balsamını çantanızdan eksik etmeyin.

AVOKADO YAĞI KULLANIN

Avokado, sağlık için oldukça yararlı besinlerden biridir. Özellikle avokado yağının içerdiği sterolin, cilt hücrelerinin yapısını korur ve iltihaplanmayı tedavi eder. Aynı zamanda çatlayan dudaklarınızı da yumuşacık yapar ve yeterli miktarda nemlenmesine yardımcı olur.

VAZELİN TERCİH EDİN

Vazelin, cilt nemlendirme konusunda önemli bir rol oynar. Yapılan çalışmalar sonucu bilim insanları, vazelinin çatlamış dudaklar için günlük kullanımına onay vermiştir. Vazelin, nemi yağlara göre daha uzun süre hapseder. Bu işlemi gece yatmadan önce dudaklarınıza uygulayabilirsiniz. Sonuç olarak, dudaklarınız eskisinden daha yumuşak olacak ve sağlıklı bir görünüme kavuşacak.

SALATALIK DİLİMLERİ KULLANIN

Dudaklarınızın yumuşak ve nemli olmasını sağlayacak yöntemlerden biri de salatalık maskesi. Bu işlem için, salatalıkları dilimleyin ve suyunu hafifçe dudaklarınıza sürün. Durulamadan önce yaklaşık 10 dakika dudaklarınızda bekletin. Ayrıca dilimleri ezip macun haline getirebilir ve dudaklarınıza bu şekilde maske olarak da uygulayabilirsiniz.

ŞEKER VE BAL KARIŞIMINI UYGULAYIN

Basit fakat bir o kadar etkili bir yöntem denemek ister misiniz? Öyleyse bal ve şeker karışımından oluşan bu peelingi cildinize uygulayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey; 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı toz şekerini güzelce karıştırmak. Ardından bu karışımı dudaklarınıza sürün ve 5-10 dakika kadar bekledikten sonra güzelce durulayın.

DUDAK ÇATLAMASI NASIL ÖNLENİR?

Dişlerinizi ve ağzınızı kullanarak metal nesneleri tutmaktan kaçının. Dudaklarınız hassassa, bunu yapmak dudaklarınızın daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Dudaklarınız kuruduğunda yalamayın, ısırmayın veya kuruyan derileri koparmayın. Bu dudaklarınızı nemlendirmek yerine, daha da kuru hale getirmenize yol açar.

Ağzınızdan nefes alıyorsanız, bunun yerine burnunuzdan nefes almayı deneyin.

Peeling sadece bir tedavi değil aynı zamanda koruyucu bir yöntemdir. Dudaklarınızın ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz anda peeling yapabilirsiniz.

UYARI: Bu yöntemleri cildinize uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona oluşma ihtimaline karşı mutlaka doktorunuza danışın.