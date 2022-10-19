Çenede oluşan ağrıya dikkat!

Bruksizm (Diş sıkma) gündüz ya da gece diş sıkma rahatsızlığıdır. Yapılan araştırmalarda kişilerin %8'inin bu rahatsızlıktan muzdarip olduğu ve etkilendiği tespit edilmiştir. Bruksizmin meydana gelmesinde kişinin duygusal durumunun (stres,öfke,anksiyete,gerginlik gibi...),çiğneme düzlemindeki var olan ya da sonradan oluşan problemlerin ve genetik yatkınlığın etkisi büyüktür. Bu sorun dişlerde aşınmalara, kırılmalara, çene, eklem ve kaslarda ağrılara neden olabilmektedir.

BU TRAVMA SADECE DİŞLERİ ETKİLEMEKLE KALMAZ AYNI ZAMANDA...

Bruksizm, yarattığı bir takım sorunlarla kendini gösterir.Bunlar;baş ağrısı,kas ağrısı,dişlerde sallanma,dişlerde kırılma,uykusuzluk,çene ekleminde ağrı ve dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalardır. Dişler gün boyunca konuşurken, yiyecekleri çiğnerken,yutkunurken birbiri ile temas halinde olur.Bu süre saniyeler ve dakikalar ile ölçülebilir.Ancak bruksizm sorunu olan kişi gün içerisinde, uyurken ya da uyanıkken, saatler boyu dişlerini sıkar ve bu durum dişlerin yaratılışında dayanabileceğinden çok daha ciddi ve ağır bir travma meydana getirir. Bu travma sadece dişleri etkilemekle kalmaz aynı zamanda çene ekleminde ve çeneyi yönetmekte olan kaslarda zarar verir.

Bruksizm sorunu olan kişiler acil olarak bir Diş Hekimine muayene olmalıdır.Sonrasında Diş hekiminin tedavi planı içerisinde olan uygulamalar yapılmaya başlanmalıdır.

BRUKSİZMİN TEDAVİSİNDE ÇOĞUNLUKLA...

Doç.Dr.Erol Akın,''Bruksizmin tedavisinde çoğunlukla "gece plağı" olarak bilinen ve çene yapısı içerisinde bulunan, bruksizmin şiddetine maruz kalan dişleri, kasları ve her şeyden önemlisi eklemi korumaya yönelik bir kalkan gibi görevi gören yapı kullanılmaktadır.Kişiye özel olarak uyumlanan plak hastanın dişlerini ve eklemini olması gereken konumda tutarak travmalara karşı koruyucudur. Plakla birlikte daha ileri olan vakalarda, medikasyon ve daha ileri cerrahi girişimler de uygulanabilmektedir.''dedi.