ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, kuruluşunun 31. yıl dönümünde 1 Kasım 2022 Salı günü, ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı "Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa Birliği'nde Son Durum, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri" konulu bir çevrimiçi konferans organize etti. Aynı program içerisinde fiziki katılımcılar eşliğinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri de verildi.

ÇEVKO Vakfı’ndan Sabah.com.tr’ye ödül! | Video

HEDEF: %100 GERİ DÖNÜŞÜM

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar ile başlayan törende sanayi ve basın ödülleri takdim edilirken, sürdürülebilirlik vizyonu ile ilgili proje sunumları yapıldı. Sürdürülebilir bir gelecek için daha fazlasının yapılacağını vurgulayan ödül sahipleri, her yıl daha da güçlenerek hayata geçirilen atık yönetimlerinde %100 geri dönüşüm hedeflerinin sağlandığını vurguladı.

Sürdürülebilir ham maddelerin kullanımına dikkat çekilen törende, ödül alan firmaların sıfır atıklı tesis olma hedeflerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

SABAH.COM.TR'YE ÖDÜL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nde çevre konusundaki haberlere öncelik veren basın – yayın kuruluşlarına ödül verildi. Sabah Gazetesi dijital platformu sabah.com.tr adına verilen ödülü sabah.com.tr adına İçerik Müdürü Gökçen Kökden aldı. Ödülü, Çevko Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Burçun İmir'den alan Kökden, konuşmasında "Sabah.com.tr adına teşekkür ediyorum. Doğa için çabaladıkça daha güzel yarınlar mümkün. Sabah.com.tr ailesi olarak bu çabanın bir parçası olmaya devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gördüğünüz için tekrar teşekkürler." dedi.