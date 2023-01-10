Çevre Mühendisinden önemli açıklama! “Olağanüstü kuraklık günlerindeyiz: Barajlardaki su ancak 70 gün…”

Ülkemiz oldukça kurak bir kış geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritası verilerine göre Marmara Bölgesi, eylül ayından itibaren olağanüstü kuraklık seviyesinde alarm veriyor. Son haftalarda da yüksek basıncın etkisiyle bu durum daha da ciddi boyutlara ulaştı. Son yıllarda iklim krizinin etkisiyle küresel ısınmaya bağlı olarak yağışlarımızda azalma meydana geldi. Yağan yağmurlara ya afete sebep olacak sel boyutunda yağıyor ya hiç yağmıyor. Dünyanın sıcaklığını artırarak maalesef ekolojik döngünün tehlikeli boyutlarda bozulmaya başladığını söyleyebiliriz.

Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen, tam anlamıyla kış şartlarını yaşamıyoruz. Bu hava durumunun bu şekilde devam etmesi halinde bizi neler bekliyor? Yağışların vakitlice yağmaması, bizi nasıl bir tehlikeye sokuyor?

Beklenen kar yağışlarının olmaması barajlarımızın ve yer altı sularımızın azalmasına sebep olacaktır. Kar yağışı yağmurdan daha önemlidir. Çünkü kar yağışları toprakta depolanır. Özellikle şiddetli yağmurlarda yağış suları toprağa sızamadan toprak üzerinden akar ve bu su, çoğu zaman sellere de neden olarak kaybedilir. Toprağa giren su ise hem depolanır ve bahar aylarıyla birlikte bitkiler tarafından kullanılır hem de toprak içindeki boşluklardan eğim boyunca akarak dereleri besler. Bu durum ise derelerin yaz aylarında kurumaması ya da daha geç kurumasıyla sonuçlanır. Toprağa sızan suların topraklardaki boşluklarda yerçekimine karşı tutulması ve depolanması da mümkündür. Bitkiler bu suyun tamamını kullanamaz. Suyun bir kısmı sızıntı suyu olarak bitkiler kullanamadan derinlere doğru sızar, bir kısmı ise toprak tarafından bitkilerin kökleriyle alamayacağı derece yüksek kuvvetlerle bağlanır. Böylece yer altı su rezervlerimiz korunmuş olur. Zamanında ve etkili bir yağış olmazsa maalesef bahar-yaz aylarında su sıkıntısı çekmek zorunda kalabiliriz.