Çiftlere ücretsiz SMA taramasının yapıldığı laboratuvar basına tanıtıldı

Çiftlerden alınan kan örnekleri üzerinde SMA taramasının yapıldığı laboratuvar ile programın çalışma şekli hakkında bilgi veren Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi, SMA hastalığının, nöromusküler sistemi tutan, ilerleyici ve ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyledi.

"Aile sağlığı merkezlerine evlilik için başvuran çiftlerden ilk olarak erkek bireylerden bir tüp kan alınacak. Bunlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan, bugün bulunduğumuz Genetik Tarama Laboratuvarına ulaştırılacak. Örnekler geldikten sonra kanlardan DNA elde edilecek, real-time PCR yöntemi dediğimiz yöntemle tarama testleri çalışılacak. Sonuçlar analiz edildikten sonra raporlanacak. Sonuçlar kısa sürede sisteme girilecek ve aile hekimleri bunları görebilecek. Hekimler kendilerine başvuran çiftleri bu yönde bilgilendirecek. Eğer erkek bireyde taşıyıcılık çıkarsa eşi de tarama programına dahil edilecek."

Tarama programında özellikle Tip 1 olarak adlandırılan ve çok erken yaşta hastaların kaybedildiği SMN geninde belli bir bölgenin kaybıyla giden mutasyonu tarayacaklarını belirten Bahsi, tarama programının çalışma şeklini şöyle anlattı:

İKİSİ DE SMA TAŞIYICISI OLAN ÇİFTLERE GENETİK SEÇİLİ TÜP BEBEK İMKANLARI ANLATILACAK

Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cevdet Ceylan ise SMA taşıyıcısı olduğu anlaşılan erkek bireyin eşine de aynı prosedürün uygulanacağını belirterek, "Bu eşte de taşıyıcılık tespit edilirse ailelere Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezlerine gitmeleri için bir randevu oluşturulacak. Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi tarafından öncelikle tıbbi genetik hekimleri tarafından danışma verilecek. Bu danışma sonrasında bu ailelere genetik seçili tüp bebek imkanları anlatılacak." bilgilerini verdi.

Genetik tüp bebek tedavisine ilişkin ödemeyi devletin yaptığını kaydeden Ceylan, her ikisi de SMA taşıyıcı olan çiftlerin bu yöntemle sağlıklı çocuk sahibi olabileceklerini bildirdi.

Ahmet Cevdet Ceylan, beklenmeyen bir gebelik söz konusu olduğunda ve çiftlerin istemeleri halinde prenatal tanı imkanıyla anne karnında da SMA tanısının konulabileceğini de ifade etti.

İlk olarak erkekten kan alınmasının nedeninin sorulması üzerine Ceylan, bunun cinsiyetle bir ilgisinin olmadığını kaydederek, erkek tarama programının daha kolay olması ve sosyal nedenlerle öncelikle erkek bireyden numune alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

SMA'lı bir bebeğin dünyaya gelmesi için iki eşin de taşıyıcı olması gerektiğini ifade eden Ceylan, tek eşin taşıyıcı olmadığı durumda, SMA'lı bir bebeğin dünyaya gelmesini yüzde 95 ihtimalle beklemediklerini dile getirdi.

Ceylan, "Bu laboratuvarda en sık görülen ve yüzde 95 civarında kesinliği olan bir mutasyonu tarıyoruz. Dolayısıyla yüzde 95 güvenilirlikli bir tarama yapıyoruz." diye konuştu.

İki eşte de SMA taşıyıcılığı tespit edilmesi ve eşlerin tüp bebek tedavisini reddetmeleri halinde yapılacaklara ilişkin soruya ise Doç. Dr. Ahmet Cevdet Ceylan, şu yanıtı verdi:

"Normalde biz zaten bütün genetik danışmanlık verdikten, testleri önerdikten sonra ailelere bununla ilgili onam formu imzalatıyoruz. Aileler onam formu imzaladıktan sonra reddederlerse kendi bilecekleri iştir. Ama ayrıntılı genetik danışmanlık verdikten, yöntem ayrıntılı anlatıldıktan sonra reddetmeleri için bir neden yok aslında ve reddetmeyeceklerdir diye düşünüyorum."