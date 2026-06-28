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Çıtır çıtır mücver yapmanın 10 altın kuralı! İlk madde her şeyi değiştiriyor

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan mücver, hem pratik hazırlanışı hem de hafif yapısıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak dışı çıtır, içi yumuşacık ve yağ çekmeyen bir mücver hazırlamak sanıldığı kadar kolay değil. Ustaların yıllardır uyguladığı birkaç basit püf noktası sayesinde mücverinizi çok daha lezzetli hale getirebilir, bu klasik tarifi kusursuz bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Bazı tarifler vardır, daha tavaya düşer düşmez bütün evi çocukluk anıları sarar. Mücver benim için tam da öyle bir yemektir. Yazın ilk kabakları pazarda görünmeye başladığında elim hiç düşünmeden fileye uzanır. Çünkü bilirim ki o akşam mutfakta dereotu kokacak, yoğurtlu bir sos hazırlanacak ve sofranın ortasında çıtır çıtır kızarmış mücverler daha tabaklara gelmeden tükenecek.

Mücverin en güzel yanı gösterişsiz olmasıdır. Birkaç basit malzeme, biraz sevgi ve doğru kıvam… Sonrası tamamen mutfağın sihri. Kimi incecik yapar, kimi kalınca bırakır. Kimisi beyaz peynir ekler, kimisi kaşar. Ben ise içine bol dereotu, biraz taze nane ve birkaç dal yeşil soğan koymadan mücver yapmış sayılmam.

İSRAF KARŞITI BİR YEMEK

Aslında mücver sadece bir tarif değil, tam bir israf karşıtı mutfak kahramanıdır. Buzdolabında kalan birkaç kabak, biraz ot ve bir parça peynir öyle güzel bir dönüşüm yaşar ki ortaya çıkan lezzete kimse inanamaz. Yanına koyu kıvamlı sarımsaklı yoğurt eklediniz mi, ister ana yemek olur ister çay saatinin yıldızı.

Bir de mücverin püf noktaları var ki işte bütün mesele orada başlıyor. En önemli sır, rendelenen kabakların suyunu iyice sıkmak. Eğer bu adımı atlarsanız harç fazla sulanır ve mücver yağı içine çeker. Ben kabakları temiz bir mutfak bezine sarıp avuçlarımın arasında iyice sıkarım. Sonra çıkan suya bakıp her seferinde aynı şeyi söylerim: "İyi ki bunu hamura katmamışım!"

Bir başka püf noktası ise dereotunu bol kullanmak. Dereotu mücvere sadece aroma değil, yaz hissi de katıyor. Kızartmak istemeyenler için de güzel bir haberim var; aynı harcı yağlı kâğıt serili tepsiye yayıp fırında pişirdiğinizde çok daha hafif ama en az o kadar lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.