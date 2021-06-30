Çocuğa yönelik istismar vakalarında aileler ne yapmalı? Onların çıkaramadığı ses olmak zorundayız!

Çocuklar, toplumdaki en savunmasız ve tehlikeye açık gruplar arasında yer alıyor. Maruz kaldıkları şiddeti ve istismarı dile getirmeleri ise yetişkin birine oranla çok daha zor olabiliyor. Bu nedenle bir çocuğun yaşamını yakından takip etmek ve sürekli gözlem altında tutmak önemli olsa da tüm işaretleri doğru değerlendirmek gerek. Çocuk istismarı, gündemin en önemli problemlerinden biri olmasının yanı sıra onları nasıl koruyacağımız, istismarı nasıl önleyeceğimiz konusunda da çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız bulunuyor. Uzman Psikolog Ferhan Bıçakçılar ise çocuk istismarı konusunda merak edilenleri cevapladı.
•Tacize uğramış fakat bunu dile getiremeyen bir çocuğu fark edebilir miyiz? Bunu nasıl anlayabiliriz?
Otoriteler Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 4 milyon çocuğun cinsel istismarı uğradığını bildirilmektedir. Çoğu fiziksel istismar, cinsel istismar ve/veya ihmalin bir arada yaşadığı istismara uğrayan çocuklar arasında kayda değer bir örtüşme vardır.
Cinsel istismara uğradığını dile getiremeyen çocukları fiziksel, duygusal ve davranışsal açıdan değerlendirerek bir cinsel tacize uğrayıp olamadıklarını hakkında bir ön görü sağlanabilir.
Çocuklarda cinsel istismar belirtileri neler olabilir.
Duygulardaki değişiklikler;
- Normalden daha sessiz veya daha uzak duruyorsa
- Bariz bir sebep olmadan ağlamaları oluyorsa
- Yatağı ıslatma veya üstünü kirletse bile bunu fark etmiyorsa
- 'İnsanlar sır tutmak zorunda mı?' gibi sorular sormaya başladıysa.
- Bariz bir sebep olmadan agresif veya kızgın görünüyorsa
- Fiziksel bir neden olmadan başının veya karnının ağrıdığını söylüyorsa
- Yoğun ve yapışkan kabuslar görmeye başladıysa.
- Resimlerinde öfke ve tepki gösteren çizimler ile cinsel bölgeleri abartılı ve farklı belirterek çiziyorsa.
Davranış değişiklikleri;
Çocuk,
- Oynamakla ilgilenmiyor veya belirli yerlerden veya insanlardan kaçınıyorsa
- Beklenmedik cinsel içerikli davranış gösteriyorsa
- Uyku sorunları yaşıyorsa
- Okulda başarısı düşmeye başladıysa.
Fiziksel belirtiler;
Çocuğunuzda şunlarda fark edilebilir;
- Genital bölgede şişlik veya kızarıklık varsa
- Tuvalete giderken ağrı hissediyorsa
- Yürüme veya oturma zorluğu çekiyorsa
- Vücudunun kalça veya uyluk gibi yumuşak kısımlarında morluklar varsa
- Tuvalete giderken yanma gibi idrar yolu enfeksiyonu belirtileri görünüyorsa
- Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon belirtileri varsa
•Ebeveynler, çocuklarının istismara uğradığını anladığında neler yapmalı ve çocuğa nasıl yaklaşmalı?
Çocukları cinsel istismara uğraması ile karşı karşıya kalan ebeveynler, bu süreci yönetmekte bir hayli zorlanırlar. Ancak, yine de yetişkinliğin vermiş olduğu sorumlulukla bunu yönetebilmeliler. Süreci yönetmeye çalışırken çocukta ikincil bir travma ya da travmada yeni darbeler yaratmamak gerekir. Bu nedenle ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler şunlardır.
- Çocuğunuza yaşananların onların suçu olmadığını söyleyin.
- Çocuğunuz hazır olduğunda her şeyi dinlemek ve konuşmak için burada olduğunuzu bilmesini sağlayın.
- Çocuğunuz kızgın veya sinirli görünüyorsa sabırlı olun. Çocuğunuz üzgün, sıkıntılı veya endişeli olduğunuzda, onu rahatlatın ve sizin için kolay olmasa da Ona rahat görünmeye çalışın.
- Güvende olmak ve güvende hissetmek hakkında konuşun. Örneğin, çocuğunuzun yardım için gidebileceği kişiler hakkında konuşabilirsiniz.
- Çocuğunuzun alacağı profesyonel destek hakkında konuşurken, böylece birlikte üstesinden geleceğinizi bilsin.
•Cinsel istismar sonucu çocuklarda yaşanan ruhsal problemler nelerdir?
Çocukken cinsel istismara uğramak, akıl hastalığı geliştireceği anlamına gelmez, ancak ruhsal problemler için çok ciddi risk faktöründen biridir.
Cinsel istismara uğrayan çocuklarda anksiyete bozuklukları (travma sonrası stres bozukluğu gibi), depresyon, yeme bozukluğu, dürtüsel davranışlar, dissosiyatif bozukluk ve kişilik bozuklukları yaşama riski daha yüksek oranda görülebilir.
•Cinsel istismar, fiziksel şiddet gibi büyük travmalara maruz kalmış çocukların ileride tamamen ruhsal olarak iyileşebilme şansı nedir?
Erken ve bilinçli bir profesyonel müdahale doğru ve sabırlı bir takip. Güçlendirilmiş bir psikolojik sağlamlık ve de güvenli huzurlu bir dış çevre ile yara sarıcı bir aile ortamı olmalı. Böylelikle birçok travma için iyileşebilme fırsatı olabilir.
• Cinsel istismar ile mücadelede ve taciz konusunda farkındalık yaratmak için ebeveynler neler yapabilir?
Ebeveynlerin çocuk cinsel istismarı önleme ve farkındalık geliştirme hakkında bilmesi gereken birçok ince nokta vardır.
Bunlardan en önemlileri;
- Erken çocukluk döneminden başlayarak ebeveynler, özel bölgeler dahil vücut parçaları çocuklarına simlerini öğretmeli, hatta çocuklarına doğru Genital adi ile öğretmeli. Cinsel organların özel olmasına rağmen, onlar hakkında konuşulmayacak kadar özel olmadığını öğretmelidir.
- Ebeveynler, küçük çocuklara vücut bölümlerinin mahremiyeti hakkında bilgi vermeli ve hiç kimsenin vücutlarına dokunma hakkına sahip olmadığını öğretmelidirler. Çocuklar ayrıca diğer insanların mahremiyet haklarına saygı duymayı da öğrenmelidir.
- Çocuklara erken yaşta ve sıklıkla, çocuklarla ebeveynleri arasında hiçbir sır olmadığını ve ebeveynleriyle iyi ya da kötü, eğlenceli ya da üzücü, kolay ya da zor herhangi bir şey hakkında konuşurken kendilerini rahat hissetmeleri gerektiğini öğretmelidir.
- Çocuklara özel hediyeler veya oyuncaklar sunan yetişkinlere veya çocuğa "özel bir geziye" veya özel etkinliklere götürmek isteyen yetişkinlere dikkat etmesi ile hayır diye bilmesini öğretmelidir.
- Çocuğunuz herhangi bir cinsel istismar öyküsü ifşa ederse, dikkatlice dinleyin ve ifşasını ciddiye alın. Özellikle bir aile üyesini fail olarak suçlarlarsa, çocuklara sıklıkla inanılmıyor.
- Cinsel istismara en yatkın çocuklar itaatkâr, uyumlu ve saygılı kişiliklere sahiptir. Mutsuz ya da parçalanmış evlerden gelen çocuklar da olabilir, çünkü bu çocuklar ilgi ve şefkat için can atabilir.
- Çocukların cinsel istismarı genellikle tek bir olaydan fazlasını içerir ve aylar veya yıllar sürebilir.
- Cinsel istismar, bir çocukla her türlü cinsel eylemi veya davranışı içerir ve çocuklara pornografik görüntüler göstermek, bir çocuğun pornografik fotoğraflarını çekmek vb. gibi temassız olayların yanı sıra Genital teması içeren faaliyetleri içerir.
- Çocuğunuzu destekleyin ve istismardan kendisinin sorumlu olmadığını bilmesini sağlayın.
- Çocuğun fiziksel sağlığının istismardan etkilenmediğinden emin olmak için çocuğunuzu tıbbi muayene için bir doktora götürün
- Çoğu çocuk ve aileleri de bu travmayı atlatmak için profesyonel danışmanlığa ihtiyaç duymuştur ve duyacaktır