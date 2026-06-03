Çocuğunuzu hemen aynanın karşısına geçirin! Sinsi hastalığı saniyeler içinde ele veren basit test!

Dünyada milyonlarca çocuğu etkileyen skolyoz, çoğu zaman ağrıya neden olmadığı için geç fark ediliyor. Omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle ortaya çıkan skolyoz, büyüme çağındaki çocuklarda sık görülüyor. Hastalığın erken dönemde fark edilmesi, çocukların başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin önünü açıyor. İleri Omurga Merkezi'nden omurga cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, "1-30 Haziran Skolyoz Farkındalık Ayı" kapsamında ergenlik döneminde daha sık görülen skolyozun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

KIZ ÇOCUKLARI DAHA RİSKLİ

Bir omzun diğerinden daha yüksek görünmesi, kürek kemiklerinden birinin belirginleşmesi, bel çukurlarında asimetri veya öne eğilme sırasında sırtta kabarıklık oluşması, skolyozun ilk işaretleri olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir omurga uzmanına başvurulmalıdır. Toplumda sanıldığından daha sık görülen skolyoz, özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Skolyozun ilerleme riski, kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha yüksektir.

BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYOR

Skolyoz çoğu zaman sessiz ilerleyen bir omurga hastalığıdır. Çocuk ağrı hissetmediği için aileleri durumu fark etmeyebilir. Aileler, evde çocuklarına uygulayacağı basit ayna kontrolüyle bu rahatsızlığı erken tespit edebilir. Şöyle ki, çocuk ayakta öne doğru eğildiğinde sırtın bir tarafında diğerine göre belirgin bir yükseklik veya çıkıntı görülüyorsa skolyoz açısından değerlendirme yapılmalı ve en kısa zamanda alanında uzman bir hekime kontrole götürülmelidir. Çünkü skolyozda erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırmaktadır. Erken tanı sayesinde birçok hastada korse ve egzersiz gibi yöntemlerle başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

TEDAVİDE YENİ DÖNEM

Tedavide gelişen teknolojilerle hareket koruyucu cerrahi yöntemler uygulanabiliyor. İpli skolyoz ameliyatı, füzyonsuz skolyoz cerrahisi olarak da bilinen VBT tekniği önemli bir seçenek. Geleneksel ameliyatlarda omurga düzeltilerek sabitlenir. VBT'de ise büyüme potansiyelinden yararlanılıp eğriliğin düzelmesi hedeflenir.

DOĞRU HASTA SEÇİMİ TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR

VBT yöntemi, özellikle büyümesi devam eden ve belirli özelliklere sahip skolyoz hastası çocuklarda başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Hastanın yaşı, kemik olgunluğu, eğriliğin tipi ve derecesi değerlendirilmelidir. Uygun hasta seçimi, bu tedavinin başarısında en önemli faktördür. Skolyoz erken dönemde çoğu zaman ağrıya neden olmadığı için gözden kaçabilir. Bu nedenle özellikle 10-16 yaş arasındaki çocukların yılda en az bir kez mutlaka omurga muayenesinden geçirilmesi gerekir. Böylece erken tanı sayesinde birçok çocuk ameliyat olmadan sağlıklı bir büyüme ve geleceğe kavuşabilmektedir.