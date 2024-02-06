Çocuklar için tehlike zincirine dikkat! Salgınlar...

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, influenza virüsünün, damlacık yoluyla (öksürme, hapşırma) veya yüzeylere dokunulduğu taktirde bulaştığını kaydetti. Taşkın, öksürürken ya da hapşırırken mendile veya dirsek içine öksürülmesi gerektiğini belirterek, "Elimize bulaşan virüslerle dokunduğumuz her yeri kontamine etmeliyiz. Grip, genellikle kendi kendine iyileşir ancak kimi insanları da ciddi şekilde hasta edebilir. Eğer uzmanlar tarafından tavsiye ediliyorsa, grip aşısı olmak oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Taşkın, küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise bunun influenza olduğunu, influenza virüsünün zatürreye (pnömoni) sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise influenzanın akla gelmesi gerektiğini aktaran Taşkın, çocuklarda ani başlayan yüksek ve dirençli ateşin, boğaz ağrısının, baş ağrısının, öksürüğün, yaygın kas ve eklem ağrısının, kusma ve ishalin görülebileceğini bildirdi.

Influenzaya bağlı bir diğer komplikasyonda kas iltihabı olduğunu bilgisini paylaşan Taşkın, bu durumda çocuğun ayakta duramayacak kadar veya yürümekte zorlanacak kadar ağrı hissedebileceğini ve kas iltihabı teşhisi konabileceğini ifade etti.

Taşkın, gribin oldukça bulaşıcı olduğuna dikkati çekerek, bulaş için ilk 5 günün en riskli dönem olduğunu aktardı.