Çocuklara alırken bir kez daha düşünün! Özellikle 4 yaş altında...

Avustralyalı bir anne, çocuğunun lolipop yedikten sonra ağzında oluşan yanıkları gördü ve diğer aileleri de bilinçlendirme için çeşitli paylaşımlarda bulundu. Uzmanlar kimyasal yanıklara neden olabilen lolipopların dikkatli tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:35

Genelde şekerlemelerin ambalajlarında belirli uyarılar bulunsa da bunların gözden kaçtığının altını çizen uzmanlar, aslında bu tip tahriş ve yanıkların çok da nadir olmadığını söylüyor. Yüksek asit seviyeleri ve kimyasallar nedeniyle aslında hem çocukların hem de yetişkinlerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor.

KİMYASAL YANIKLARA NEDEN OLUYOR Özellikle ekşi şekerlerin ambalajlarında 4 yaşından küçük çocukların tüketmemesi gerektiği ve hızlı tüketilmesi sonucu dilde ve ağızda geçici de olsa tahrişe yol açabileceği konusunda uyarılar bulunuyor. Avustralya Diş Hekimliği Derneği'nden Jonathan Teo ise ekşi şekerlerin yüksek asit ve PH seviyesi nedeniyle kimyasal yanıklara neden olabileceğini iletirken bu tatlıların oldukça tehlikeli olabileceğini söylüyor. Önceki sene bu konuya özel bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Teo, diş hekimlerinin şekerlerden tamamen kaçınılması gerektiğini söylediğini vurguluyor. Çocuktan yaşlıya her yaştaki bireyler için bu durumun geçerli olduğunun altını çizen uzmanlar, etiketlerin bu anlamda yetersiz kaldığını söylüyor.