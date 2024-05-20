Çocuklardaki görme bozuklukları eğitim hayatını etkiliyor

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür İlhan, çocuklarda tedavi edilmeyen göz bozukluklarının okul başarısını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Op. Dr. İlhan, tedavi edilmeyen göz bozukluklarının oluşturabileceği sorunlara değinerek çocuklarda en sık görülen göz bozuklukları hakkında bilgilendirmede bulundu.

"İLK 2 YIL İÇİNDE GÖZ MUAYENESİ ÖNEM TAŞIYOR"

Çocuklarda ortaya çıkan çoğu göz kusurunun erken tanı ve tedaviyle başarılı bir şekilde düzeltileceğini belirten Op. Dr. İlhan, "Göz bozukluklarının birçoğu erken dönemde ancak bir doktor tarafından belirlenebilir. Bu yüzden çocuğunuzda herhangi bir problem görmeseniz dahi, ailenizde görme bozukluğu ya da hastalığı varsa bir göz muayenesi yaptırmanız oldukça önem taşır. Özellikle çocuğunuzu ilk 2 yıl içinde göz muayenesini yaptırmanız, erken tanı ve tedavi için çok önemlidir. Görme bozuklukları tedavi edilmediği takdirde okul başarısını da olumsuz etkilemektedir. Sınıfta tahtayı görmekte zorlanan öğrencinin dersi anlama ihtimali de düşüş gösterebilir" diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN GÖZ BOZUKLUKLARI"

Çocuklarda en sık görülen göz bozuklukları hakkında bilgi veren Op. Dr. İlhan, "Hipermetrop, miyop, astigmat, şaşılık ve göz tembelliği çocuklarda en sık görülen göz bozukluklarıdır. Hipermetrop, yakını görme kusurudur. Dört yaşına kadar olan tüm çocukların yüzde 20-25'unun gözlük gerektiren bir görme kusuru vardır. Bu görme kusurları, erken dönemde gözlükle tedavi edilmediğinde görmede azalmayla yol açabilir ve ilerde okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Görme kusuru olan bebekler ve çocuklar görsel uyaranlara geç ya da zor cevap verebilir. TV'yi yakından izler, telefonu ve oyuncakları gözlerine çok yakın mesafede tutarlar" dedi.

"TAHTAYI GÖRMEKTE ZORLANMALARI ÖĞRETMEN TARAFINDAN FARK EDİLİR"

Genellikle tahtayı görmekte zorlanan öğrenciyi öğretmeninin fark ettiğini belirten Op. Dr. İlhan, "Miyop, uzağı bulanık görme durumudur. Çoğunlukla anne ve babada da miyopi mevcuttur. Miyop çocuklar gözlerini çok kısarak bakar ve özellikle ilkokul ve ortaokul döneminde sınıfta tahtayı görmekte zorlanmaları öğretmenleri tarafından fark edilir. Haliyle okul başarıları da düşebilir. Astigmat ise gözün yatay ve dikey ekseninin kırıcılık farkından kaynaklanır. Görme bulanıktır. Bu çocuklar da gözlerini kısarak bakma eğilimindedir. Hipermetrop, miyop ve astigmat gözlükle düzeltilir" diye konuştu.

"ŞAŞILIK, GELİŞİMSEL VE PSİKOLOJİK PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR"

Op. Dr. İlhan, şaşılık hakkında ise şunları söyledi: "Şaşılık, genellikle bir gözde ya da iki gözde meydana gelebilen, gözlerin hizalanmasında bozukluğun olduğu bir rahatsızlıktır. Çocuklarda görülen şaşılık problemi, görmeyle ilgili sorunlara dışında gelişimsel ve psikolojik problemlere de yol açabilir. Çocuk, arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanabilir ya da arkadaş çevresine girmek istemeyebilir. Bunun sonucunda okul başarısı etkilenebilir. Şaşılık, göz tembelliği ya da tıptaki ismi ile ambliyopiye de yol açabilir. Göz tembelliği, şaşı gözün kullanılmamasına bağlı olarak uygun kapama yapılmadığında kalıcı görme kaybı yapabilir. Erken tanı sayesinde başlanan bir göze kapama tedavisi görmeyi artırır. Şaşılık kapatma tedavisi haricinde tipine göre göre gözlük ya da ameliyat gerektirebilir."

"ERKEN DÖNEMDE TEŞHİS ÖNEMLİ"

Erken tanının önemine vurgu yapan İlhan, "Göz tembelliğinde çoğunlukla tek gözde daha az olarak da her iki gözde görme kaybı yaşanır. Erken dönemde yapılacak bir göz muayenesi ile göz tembelliği tanısı kolaylıkla konulabilir. Bu, erken tanı tembel gözün görmesinin artmasını sağlamada çok önem taşır. 12 yaşından önce sağlam gözün kapatılması şeklinde uygulanan kapama tedavisiyle görme keskinliği geri kazanılabilir" ifadelerini kullandı.