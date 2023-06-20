Çocukları için dünyanın en çirkin kadını oldu! Marry Ann Bevan

Tüm annelerin "güzel" olduğu konusunda hem fikirizdir, fakat öyle bir kadın var ki; çocukları için "dünyanın en çirkin kadını" olmayı kabul etti! Mary Anne Bevan, fakir bir ailede dünyaya geldi, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı.
https://www.instagram.com/p/Cts9h9zgSj-/
Hemşire Mary, öyle güzeldi ki, herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. 29 yaşında Thomas Bevan ile evlendi, 4 çocuğu oldu. Dayanılmaz kas ve eklem ağrıları, migren atakları ortaya çıktığında doktorlar Mary'ye teşhis koyamadı.
Hastalığı ilerledikçe yüzünde anormal büyümeler oluşmaya başladı. O yıllarda hastalığının tanısı bile çok zordu. Mary, vücutta aşırı büyümelere neden olan Akromegali hastalığına yakalanmıştı.
Bu süreçte eşini kaybeden Mary ağrıları sebebiyle işinden de olmuştu. 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi verirken çevresinden duyduğu hakaretlere rağmen, yılmadı ve "dünyanın en çirkin kadını yarışmasına" katıldı.
Etrafındaki kahkahalara rağmen kulaklarını tıkadı 'çocuklarım için' dedi. Büyüyen yüz hatları sebebiyle yarışmada birinci seçildi. Yüksek miktarlı ödül kazandı ve sirklerde çalışmaya başladı. Kendisini "ucube" olarak tanımlayan seyirciler, onun çocuklarına bakabilme yöntemiydi. Mary, bu zor kaderin ardından geriye çocuklarına sevgi dolu bir yaşam bıraktı.