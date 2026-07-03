Çocukların da bayılacağı en sağlıklı ev yapımı çıtır cipsler!

Ofiste, evde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Doğal mısır cipslerini de çocuklarınızla birlikte severek yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.

PATLICAN CİPSİ



MALZEMELER

2 adet patlıcan

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Patlıcanları soyup cips rendesi ile doğruyoruz. İyice kuruluyoruz, üzerine yağ spreyi ile zeytinyağı serpiştiriyoruz. Tuz ekleyip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece fırında patlıcanlar kuruyup kızarana kadar fırınlıyoruz.

ŞEFTALİ CİPSİ

MALZEMELER

2 adet sert şeftali

Yarım limon

Tarçın

YAPILIŞI: Şeftalileri incecik dilimliyoruz. Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağımızla yüzeyine yayıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz ve üzerine tarçın serpiyoruz. 100 derece fırında bir saat tutuyoruz.

SARIMSAKLI MISIR CİPSİ

MALZEMELER

1 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

3 diş sarımsak

YAPILIŞI: Mısır unu ve unu bir kaba alıyoruz. İçine, rendenin en ince kısmıyla rendelediğimiz sarımsağı ekliyoruz. Sonra tuzunu ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyerek yoğuruyoruz. Hamur kıvam aldığında tezgahın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. İstediğimiz şekli verip kızartıyoruz. Kızartma istemezseniz yağlı kağıt serili bir tepsiye dizebilir ve 200 derecelik fırında 15 dakika pişirebilirsiniz.

EV YAPIMI PATATES CİPSİ

MALZEMELER

3 orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

İsteğe göre baharatlar

Toz kırmızı biber

Tatlı toz paprika

Sarımsak tozu

Soğan tozu

Kekik

Karabiber

Toz parmesan (servis için)

YAPILIŞI: Patatesleri kabuklu ya da kabuksuz, mümkün olduğunca ince (1-2 mm) dilimleyin. Bir mandolin kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Dilimleri bol soğuk suda 20-30 dakika bekletin. Böylece fazla nişasta çıkacak ve daha çıtır olacaklar. Suyunu süzüp mutfak havlusuyla tek tek tamamen kurulayın. Zeytinyağı ve tuzla nazikçe karıştırın.

FIRINDA: Fırını 180°C fanlı (veya 190°C alt-üst) ısıtın. Patatesleri yağlı kâğıt serili tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde dizin. 12-18 dakika pişirin. Kenarları kızarmaya başlayınca dikkatle takip edin; ince dilimler daha erken pişebilir. Fırından çıkınca 5 dakika dinlendirin. Soğudukça daha da çıtırlaşacaktır.