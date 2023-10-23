Çocukların diş hekimi korkusu nasıl geçer? Çocukların korkusunu tetikleyen en önemli neden...

Çocukların diş hekimlerinden neden korktuğu konusuna değinen Dt. Karabıyık, "Çocukların birçoğu diş hekimlerine karşı büyük bir korkuyla karşı karşıyadır. Bu korkunun ebeveynler tarafından pekiştirilmesi doğru bir davranış değildir. 'Uslu durmazsan seni diş hekimine götürürüm', 'yemeğini çabuk ye yoksa doktor dişlerini çeker' gibi tehditler, çocukların korkularını tetikler. Aile içerisinde yaramazlık yapan çocuklarını engellemek adına ebeveynlerin onları diş hekimlerine götürmekle tehdit etmeleri, diş hekimi koltuğundan korkmalarına neden olur. İleriki yaşlarda da bu korku, 'dental fobi' olarak kişilerin hayatlarına yerleşir" şeklinde konuştu.

Dt. Özlem Karabıyık, çocukların diş hekimi korkusu yaşamasına ebeveynlerin farkında olmadan yol açabildiğini vurgulayarak, bu korkunun tetiklenmemesi için ailelerin dikkat etmesi gereken durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dt. Karabıyık, çocukların diş hekimlerine karşı duyduğu olumsuz duyguların basit yöntemlerle aşılabilmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Ebeveynlerin diş hekimleriyle yaşadığı kötü deneyimlerin çocukları da olumsuz etkilediğini ve diş hekimlerinden korkmalarına neden olduğunu belirten Dt. Karabıyık, "Bu nedenle yaşanılan kötü tecrübelerin çocukların yanında anlatılmaması gerekir. Diş tedavilerinin ağrılı işlemler olduğu ile ilgili çocuklara olumsuz bilgiler ve örnekler verilmemelidir" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENMİŞ KLİNİK ORTAMLAR SEÇİLMELİ"

Ailelerin çocukları için seçtikleri diş hekimlerinin, çocukların korkularının giderilmesinde önemli rol oynadığına değinen Dt. Karabıyık, "Ebeveynler mutlaka güvenilen ve önceden ziyaret edilen bir diş hekimi tercih etmelidir. Çocuklar kendileri için özel hazırlanmış kliniklerde tedavi gördüklerinde diş hekimlerine karşı davranışları olumlu yönde etkilenmektedir. Çocuklar bu şekilde diş hekimi korkularını az da olsa yenmiş olmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"SIK KONTROLE GÖTÜRMEK KORKULARINI YENMESİNDE ETKİLİDİR"

Çocukların diş kontrollerinin ilk dişin çıkışından itibaren (6 aylıkken) başlaması gerektiğini kaydeden Dt. Karabıyık, "Böylece çocuklar diş hekimlerine daha kolay alışır ve korkuları engellenebilir. Ağız ve diş sağlığı için yapılan sık kontroller erken teşhis için de önemlidir. Aileler çocuklarını diş sağlığı eğitimine alıştırırken sevimli diş fırçaları ve diş macunları kullanabilir. Böylece diş tedavilerinin korkutucu olmadığı bilinci çocuklarına aşılanabilir" dedi.