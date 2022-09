Çocukların okula uyum sürecinde bunları yapmayın! Uzmanlardan ailelere tavsiyeler...

ASLI KARASAÇ ÖZKAYA (UZM. KLİNİK PSİKOLOG)



UYKU SAATLERİNİ DÜZENLEYİN

"Uzun bir yaz tatilinden çıkıp kuralların ve sınırların biraz daha esnek olduğu bir döneme veda edip okul sürecine başlamak pek çok çocuk için özellikle de okula yeni başlayacak olan yaş dönemi için zorlayıcı ve kaygı verici olabiliyor.

Yaz döneminde uyku saatlerinin esnekliği, rutinlerin bozulması ve sorumlulukların azalmasından söz edecek olursak bazı çocuklar için okula başlangıç ve uyum hem aileleri hem de çocuğu etkileyen bir dönem olarak karşımıza çıkabilmektedir. Her zaman önerdiğimiz nokta yaz döneminde ipin ucunu çok bırakmadan kuralları esnetmek ama kontrollü bir şekilde bunu yapmak, yeni dönemdeki zorlukları en aza indirgemek için en önemli tedbirdir. Yeme içme, uyku ve oyun saatlerini, bilgisayarla baş başa kalma sürelerini vb her şeyi yaz dönemi ve tatil anlayışı ile esnetmek ama kontrollü bir esneklikten söz etmek doğru olacaktır. Bunu hayata geçiren ebeveynlerin okula uyum süreci daha kolay olmaktadır, çünkü çocuk birdenbire çok büyük bir değişimin içine girdiğini hissetmeyecektir. Ayrıca hiç bir anne ve baba unutmamalıdır ki, kurallar ve sınırlar çocuğu her zaman kendini güvende hissettirir. Diğer türlü evdeki konfor alanını bırakmak onu oldukça zorlayacak ve bu esneklik okulların başlaması yüzünden elinden gitti düşüncesiyle hem anne babaya hem de okula öfke duymaya başlayacaktır. Burada önemli olan faktörlerden biri anne ve babanın tutumudur. Eğer anne ve baba, kaygılı ve endişeli bir tutum sergilerse çocuk büyük olasılıkla aynı ruh haliyle bu döneme başlayacaktır. Uyum süreci de aynı şekilde sancılı geçecektir.