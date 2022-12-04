Çocukların şiddet içeren oyunları oynamasına dikkat: Ölümle sonuçlanabilir

Hızla gelişen teknoloji ile beraber sokaklardaki oyunların terk edildiğini ve bunun yerini dijital oyunların aldığını belirten uzmanlar, ebeveynlerin kontrolü altında çocukların oyun oynamasına dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre, yeni nesil çocukların daha çok dijital oyunlarla iç içe olduğunu belirten Klinik Psikolog Özlem Soysal, şiddetin günümüzde en çok popülaritesinin artmasına neden olan aracın dijital oyunlar olduğuna dikkat çekti.

İHA Giriş Tarihi: 04.12.2022 15:07 PAYLAŞ ABONE OL

Dijital oyunların içerisindeki şiddet ve ölümlerin çocukta zamanla gerçek hayatta da normalleşebileceğine vurgu yapan Klinik Psikolog Soysal, "Günümüzde bilgi ve teknolojinin yeri gittikçe artmaktadır. Bu sadece yetişkinlerde değil. Aynı zamanda çocuklar üzerinde de etkisi artıyor. Artık çocuklarımız teknoloji ile iç içedir. Hangi çocuğa baksak elinde ya bir tablet ya da bir telefon ile karşılaşmaktayız. Ama çocuklarımızın telefon ve tableti kullanmalarındaki en çok amaç oyunlardır.

Bu oyunlar dijital oyunlardır. Bu oyunların birçoğunda ölüm ve şiddet mevcut. Çocuk orada aslında o oyunu oynarken sıradan bir oyun olarak oynamaktadır. Aslında içerisindeki şiddetin farkında değildir. Ama süreç içerisinde çocuk o oyunu şiddet üzerinden devam ettirmektedir. Bunun sonucunda çocukta saldırganlık, ölüm ve öfke gibi duygular normalleşmeye başlıyor. Genelde çocuk oyun oynarken örneğin bir hayvanı arabanın arkasına bağlayarak sürükleyip öldürmek gibi durumlarla karşılaşıyor. Bu durumu çocuk oyun olarak algılayabilir. Lakin orada büyük bir anlam içermektedir. Çocuk burada aslında o şiddeti normal olarak karşılamakta. Sonraki süreçlerde çocuk bu duyguyla büyüdüğü için çevresinde, ailesinde ve kendinde şiddeti normal karşılamaya başlıyor. Bu psikolojiyi hem uyguluyor hem de uygulandığında çocuk bunu normal değerlendirmeye başlıyor" dedi.