Çocukluk çağında en çok görülen kanser türü! Bu belirtiye dikkat...

"SİGARA İÇME RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDADIR" Lösemiyi artıran risk faktörlerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, "Lösemi için risk faktörleri arasında belirli kimyasallara maruz kalma (benzen gibi), iyonlaştırıcı radyasyon, belirli genetik bozukluklar (Down sendromu gibi), sigara içme ve belirli viral enfeksiyonlar (insan T hücreli lösemi virüsü gibi) yer alır" şeklinde konuştu.





"YORGUNLUK VE HALSİZLİK GÖRÜLEBİLİR"



Lösemi hastalığının belirtileri hakkında da bilgilendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, "Löseminin yaygın semptomları arasında yorgunluk, halsizlik, sık enfeksiyon geçirme, ateş, kolay morarma veya kanama, kilo kaybı, şişmiş lenf düğümleri ve kemik ağrısı yer alır" dedi.



"HER YAŞTA ORTAYA ÇIKABİLİR"



Lösemi sıklığı ve sık görüldüğü yaş aralıkları konusunda ise, Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, şu bilgileri paylaştı:



"Lösemi her yaşta ortaya çıkabilir, ancak belirli türleri belirli yaş gruplarında daha sık görülür. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) çocuklarda daha sık görülürken, kronik lenfositik lösemi (KLL) yaşlı yetişkinlerde daha sık görülür. Löseminin görülme sıklığı türe ve coğrafi bölgeye göre değişmektedir. Genel oranlar değişebilse de, eğilimleri ve herhangi bir artışın potansiyel nedenlerini anlamaya yönelik araştırmalar devam etmektedir."