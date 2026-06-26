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"Çok kolay uyuyorum" diyenler tehlikede olabilir! Bilim dünyasından ezber bozan uyku uyarısı

Uzmanlara göre ne kadar hızlı uykuya daldığınız, sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilir. Peki hangi zaman aralığı ideal kabul ediliyor?

Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:46 PAYLAŞ ABONE OL

Bazı insanlar çok kolay uykuya dalarken, bazılarının uyuması yarım saati, hatta bir saati bulabiliyor. Bu konuda davranışsal uyku tıbbı uzmanı Michelle Drerup yaptığı açıklamada, insanların genellikle 10-20 dakika içinde uykuya dalması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilir. Drerup, "Daha hızlı uykuya dalmak her zaman daha iyi değildir çünkü bir dakika içinde uykuya dalıyorsanız, bu uyku eksikliğine veya altta yatan bir uyku sorununa işaret edebilir" diye açıklıyor. Uzmanlara göre; çok hızlı uykuya dalmak, uykunuzu yeterince alamadığınızın ve vücudunuzun yorgun düştüğünün işareti olabilir.

Çoğu Amerikalı, optimal sağlık için önerilen 7 ila 9 saatlik gece uykusunu almıyor. Uyku klinikleri, bunun işaretleri arasında gün içinde uykulu hissetmenin, odaklanmakta zorlanmanın, fiziksel tepkilerin yavaşlamasının ve sık ruh hali değişimlerinin yer aldığını belirtiyor. Harvard Tıp Fakültesi, "Kronik uyku eksikliği uzun vadede obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta erken ölüm gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Ancak yavaş uykuya dalmak da genel sağlığınız açısından kötü bir işaret olabilir. Bu, uzmanların insomniadan muzdarip olduğunu söylediği 25 ila 30 milyon Amerikalı arasında yer aldığınız anlamına gelebilir. UCLA Health'e göre insomnia genellikle stresin yol açtığı bir uyku bozukluğu ancak kronik insomnia; solunum, sindirim veya nörolojiyle ilgili bozukluklar gibi kronik sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilir.