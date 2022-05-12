Covid-19 geçirenler dikkat! 2 yıl içerisinde bu hastalığa yakalanabilirsiniz

Yorgunluk ve kaygı gibi olası sorunlar daha uzun süre devam etse de araştırmayı yapan uzmanlardan Profesör Bin Cao, bulguların hastaneye kaldırılan ve Covid-19'dan kurtulan hastaların bir kısmı için geçerli olduğunu belirtti. İlk enfeksiyondan arınmış olsalar da, iki yıldan fazla bir sürenin gerekli olduğunu belirten uzmanlar, bu sürenin iki yıldan fazla sürebildiğini dile getirdi.

The Lancet Respiratory Medicine'da yayınlanan çalışma, bugüne kadarki en uzun hasta takip süresine sahip. Araştırmalar, koronavirüsün 2019'un sonlarında ortaya çıktığı göz önüne alındığında, günümüzde hala devam eden semptomları analiz etti.

"2 YIL BOYUNCA İZLENDİLER"

Çalışma, pandeminin erken evresinde Covid-19 kapan ortalama 57 yaşındaki 1200 hastayı içeriyordu. Bu kişilerin hepsi Çin'in Wuhan kentinde tedavi görmüş ve taburcu olduktan 6 ay, 12 ay ve 2 yıl sonra yeniden değerlendirildi.

Araştırmacılar, bu kişilerin, yürüme yeteneklerine, zihinsel sağlıklarına, yaşam kalitelerine ve birçok farklı faktöre baktı. Genellikle bildirilen ortak sorunlar;

Yorgunluk veya kas zayıflığı (Covid-19 geçirmiş hastaların %31'i)

Uyku sorunları (%51)

Ağrı veya rahatsızlık (%23)

Anksiyete ve depresyon (%12)

Eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve baş ağrısı da daha önce hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarına daha yaygındı. Ancak hastaneye kaldırılanları hepsi etkilenmedi.

Katılımcıların yarısından fazlasının (%55) iki yıl boyunca en az bir Covid-19 semptomu bulunuyordu. Bu nedenle "Uzun Covid Hastaları" olarak değerlendirildi.

Araştırmacılar daha uzun süreli olan Covid-19 grubu, hastalığı daha rahat geçiren bir diğer grupla karşılaştırıldı.