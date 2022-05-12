Covid-19 geçirenler dikkat! 2 yıl içerisinde bu hastalığa yakalanabilirsiniz

The Lancet Respiratory Medicine'da yayınlanan çalışma, bugüne kadarki en uzun hasta takip süresine sahip. Araştırmalar, koronavirüsün 2019'un sonlarında ortaya çıktığı göz önüne alındığında, günümüzde hala devam eden semptomları analiz etti.
Yorgunluk ve kaygı gibi olası sorunlar daha uzun süre devam etse de araştırmayı yapan uzmanlardan Profesör Bin Cao, bulguların hastaneye kaldırılan ve Covid-19'dan kurtulan hastaların bir kısmı için geçerli olduğunu belirtti. İlk enfeksiyondan arınmış olsalar da, iki yıldan fazla bir sürenin gerekli olduğunu belirten uzmanlar, bu sürenin iki yıldan fazla sürebildiğini dile getirdi.
"2 YIL BOYUNCA İZLENDİLER"
Çalışma, pandeminin erken evresinde Covid-19 kapan ortalama 57 yaşındaki 1200 hastayı içeriyordu. Bu kişilerin hepsi Çin'in Wuhan kentinde tedavi görmüş ve taburcu olduktan 6 ay, 12 ay ve 2 yıl sonra yeniden değerlendirildi.
Araştırmacılar, bu kişilerin, yürüme yeteneklerine, zihinsel sağlıklarına, yaşam kalitelerine ve birçok farklı faktöre baktı. Genellikle bildirilen ortak sorunlar;
Eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve baş ağrısı da daha önce hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarına daha yaygındı. Ancak hastaneye kaldırılanları hepsi etkilenmedi.
Katılımcıların yarısından fazlasının (%55) iki yıl boyunca en az bir Covid-19 semptomu bulunuyordu. Bu nedenle "Uzun Covid Hastaları" olarak değerlendirildi.
Araştırmacılar daha uzun süreli olan Covid-19 grubu, hastalığı daha rahat geçiren bir diğer grupla karşılaştırıldı.
"BELİRTİLER DİĞER İNSANLARA GÖRE DAHA FAZLA"
Uzun süreli Covid-19'u olanlar, tamamen iyileşenlere göre daha fazla ağrı (%35'e %10) ve hareket sorunları (%5'e %1) yaşıyordu.
Uzun süreli olmayan Covid-19 hastalarında sırasıyla %3 ve %1 ile karşılaştırıldığında %13'ü anksiyete ve %11 depresyon belirtileri gösterdi.
Araştırmacılar, bunun gibi sorunların Covid-19'a özgü olup olmadığını veya diğer hastaların bu durumu yaşayıp yaşamadığını söylemenin mümkün olmadığını belirtiyor. Uzun Covid, Sağlık görevlileri tarafından devam eden Covid (4 ila 12 hafta) veya Covid sonrası sendrom (12 haftadan fazla) olarak tanımlanıyor.
Belirtiler arasında yorgunluk, öksürük, nefes darlığı, kas veya eklem ağrısı, koku alma duyusu kaybı ve beyin sisi sayılabilir.