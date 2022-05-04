Covid-19 geçirenler dikkat! Bilim insanları açıkladı: Beyniniz 20 yaş...

Koronavirüs, yalnızca akut problemlere değil aynı zamanda kronik olarak devam edebilen sorunlara da yola açabileceğine dair önemli veriler bir süredir dünyanın gündeminde. İngiltere'de yapılan son araştırma, hastaneye kaldırıldıktan sonra hastaların yaklaşık üçte birinin bir yıl sonra tamamen iyileştiğini, fakat birçok hastanın fiziksel işlev ve bilişsel bozukluk yaşadıklarını tespit etti.

Yapılan son çalışma sonucunda ise bazı hastaların ortalama olarak kalıcı bir bir bilişsel gerileme ile karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Cambridge Üniversitesi'nden profesör ve araştırmanın yazarı David Menon, beyinde ortaya çıkan hasarın hastalığın ciddiyet oranı ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

"AŞILANMIŞ KİŞİLERDE RİSK DAHA DÜŞÜK"

Menon, beyin ve bilişsel işlevin psikolojik sağlık dahil olmak üzere vücuttaki çeşitli organlardaki sorunalra neden olduğunu, tam aşılanmış kişilerin ise Covid-19 semptomlarını çok daha az yaşaması sayesinde bu riskten uzak olduğunu belirtiyor.

Clinical Medicine dergisinde yazan Menon, Mart ve Temmuz 2020 arasında hastaneye kabul edilen 46 hastanın altı ay sonraki bilişsel testlerinin sonuçlarını incelediklerini bildirdi.

Bilişsel testler, BBC'nin Büyük Britanya İstihbarat Testi'nin temelini oluşturan Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen Cognitron platformu aracılığıyla gerçekleştirildi.

Ekip, hiç Covid geçirmeyen 460 kişinin sonuçlarıyla karşılaştırdıklarında Covid geçiren kişilerin daha yavaş beyin işlem hızı da dahil olmak üzere belirli bilişsel bozuklarla karşı karşıya kaldığını buldu.

"50 İLA 70 YAŞ ARASINDAKİ KİŞİLERİNİN BEYNİNE EŞDEĞER BİR GERİLEME"

Menon, en çok zorlanan işlevin sözel akıl yürütme olduğunu belirtirken, bu bozukluğun ortalama olarak 50 ila 70 yaş arasındaki kişilerde görülen bilişsel gerileme ile aynı düzeyde olduğunu belirtti.

Ekip, hastaneye yatıştan altı ay sonra testleri tamamlayanlar ile 10 ayda test edilen hastalar arasında bilişsel bozulma düzeyinde güçlü bir fark bulmadı, ancak iyileşmeye dair ipuçları vardı.

Menon, Kovid hastalarında bilişsel gerilemenin araştırılmasının sadece onlara değil, başka hastalıklardan sonra benzer sorunlar yaşayanlara da yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Menon; "Yapabileceğimiz denemeler, altta yatan mekanizmaları anlamamıza ve bunun olmasını önlemek için etkili tedaviler üretmemize ve belki daha sonra tedavi etmemize izin verecek" dedi.