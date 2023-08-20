Cumhuriyet tarihinin ilk emniyet müdürü: Feriha Sanerk

1923 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şerife Feriha Sanerk, "erkeklerin çoğunlukta" olduğu her alanda neredeyse "tek kadın" olarak başarı basamaklarını tek tek tırmandı ve tüm engellere rağmen yılmadı, kendi yolunu açtı.
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1941'de üniversite kaydında "almayacaksanız başvurmayacağım" dediği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ilk kız öğrenci olarak girdi. Bundan sonra; kadın olduğu için reddedilmeyi hiçbir zaman kabul etmedi ve tüm kariyerini mücadeleyle inşa etti.
Kaymakamlık kursunu bitirmesine karşın cinsiyeti nedeniyle kaymakam olma isteği geri çevrilince Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurdu "komiser muavini" olarak göreve başladı.
1953'te Emniyet Müdürü rütbesine yükselmesine karşın kadın olduğu için ataması yapılmadı. Olayı yargıya taşıdı ve kazanarak aynı yıl göreve atandı ve böylece Türkiye'nin "ilk kadın emniyet müdürü" oldu. 1974 yılında emekliye ayrıldı.
Kendisinden sonra bu mesleğe girecek tüm kadınların önünü açtı. Sanerk'in ardından kızı Nurdan Canca da annesinin izinden giderek "ikinci kadın emniyet müdürü" ve "ilk kadın judo hakemi" oldu.
Sanerk, 2010 yılında Antalya'da 87 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti ve vasiyeti olan tabutunun Türk polisinin taşıma isteği yerine getirilerek son yolculuğuna uğurlandı. Hayatı "Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar" belgeseline konu oldu.