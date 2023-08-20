Cumhuriyet tarihinin ilk emniyet müdürü: Feriha Sanerk

1923 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şerife Feriha Sanerk, "erkeklerin çoğunlukta" olduğu her alanda neredeyse "tek kadın" olarak başarı basamaklarını tek tek tırmandı ve tüm engellere rağmen yılmadı, kendi yolunu açtı.

1941'de üniversite kaydında "almayacaksanız başvurmayacağım" dediği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ilk kız öğrenci olarak girdi. Bundan sonra; kadın olduğu için reddedilmeyi hiçbir zaman kabul etmedi ve tüm kariyerini mücadeleyle inşa etti.