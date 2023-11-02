Cushing sendromuna dikkat! Hastalığın tedavisi...

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ömür Günaldı, "Kortizolün normal değerlerde olması koşuluyla vücudumuz için hayati derecede öneme sahip en kritik hormonlardan biri. Gün içinde salgılanması ve kan düzeyleri farklılıklar göstermektedir. Bu hormonun vücudumuza faydalı etki göstermesi için böbreküstü bezlerimizin belli bir denge gözeterek bu hormonu salgılaması gerekmektedir. Bazı durumlarda bu denge bozulur ve kortizol aşırı derecede fazla salgılanır. Bu durumlardan biri böbreküstü bezinde kortizol üreten hücrelerin aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkan ve cushing sendromu adı verilen iyi huylu tümörlerdir. Bir diğeri ise böbreküstü bezindeki bu hücrelerin kortizol üretmesini uyaran ve hipofiz bezinde yer alıp adreno kortiko tropik hormon adı verilen hormonu salgılayan hücrelerden gelişen iyi huylu tümörler yani hipofiz adenomlarıdır. Bu duruma cushing hastalığı adı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

VÜCUTTA OLMASI GEREKENDEN FAZLA KORTİZOL YÜKSEKLİĞİ...

Her iki hastalığın da vücutta olması gerekenden fazla kortizol yüksekliği ile kendini gösterir ve önüne geçilemeyen obezite rahatsızlığı ile karşımıza çıktığının altını çizen Prof. Dr. Ömür Günaldı, "Bu durumda tek sorun obezite değildir. Beraberinde kortizolün neden olduğu pek çok sistemik ve metabolik problem de görülür. Hipertansiyon, kemik erimesi, diyabet, ciltte incelme, kıllanma artışı, sivilcelenme, psikiyatrik problemler vs. bunlardan sadece bazılarıdır" dedi.

Asıl hastalığı tespit etmeden o hastalığın neden olduğu ek hastalıkları tedavi etmeye çalışmak mutlak başarısızlık ve olumsuz sonuçlara neden olacağına değinen Prof. Dr. Günaldı, "Cushing hastalığı belki de bu tip girişimlere verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Hastalığa neden olan hipofiz bezindeki bir mikroadenomu basit bir müdahale ile tamamen çözmek varken tek tek hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, akne, kıllanma ve obezite gibi ek hastalıkları tedavi etmek mümkün değildir" diye konuştu.

HASTALIĞIN İLAÇLA TEDAVİSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Obezitesi olan hastaların mutlaka öncelikle endokrinoloji uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Günaldı, "Kortizol yüksekliğine sebep olabilecek stres ve ilaçlar dahil pek çok sebep vardır ve bunların iyi ayırt edilmesi tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir. Cushing bulgularının hipofizdeki adenoma bağlı olduğu yani cushing hastalığı tanısı kesinleştikten sonra tedavi süreci tercihen hipofiz konseyi kararı ve takibinde gerçekleştirilmelidir. Ne yazık ki günümüzde bu hastalığın ilaçla tedavisi mümkün değildir ve mutlaka ameliyat edilmesi gerekmektedir. Cushing hastalığına neden olan hipofiz adenomu genellikle çok küçük boyutlu olduğu için hemen hemen tamamı burun boşlukları yoluyla endoskopik yani kapalı yöntemle ameliyat edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bazen hipofiz adenomlarında tedavilerde başarı oranlarının düşebildiğini kaydeden Prof. Dr. Günaldı, "Bazen başarılı cerrahilerde bile nüks oranları diğer hipofiz adenomlarına göre daha yüksektir. Ameliyatın başarılı olmadığı durumlarda tekrar ameliyat veya radyocerrahi seçenekleri değerlendirilebilir. Başarılı ameliyatlardan sonra hastalar bir yıl içinde normal kilosuna dönebilmekte, sistemik hastalıklarında ise dramatik düzelmeler gözlenebilmektedir" dedi.