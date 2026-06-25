Dakikalar içinde hazır olacak! Pratik beyti tarifi

Malzemeler:

Köftesi İçin:

500 gr orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş ve suyu hafifçe sıkılmış)

1-2 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber (damak zevkinize göre miktarlarını ayarlayabilirsiniz)

Sarmak İçin:

2 veya 3 adet taze yufka (alternatif olarak ince lavaş da kullanabilirsiniz)

Yufkaların arasına ve üzerine sürmek için: 2-3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

Sosu İçin:

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası (yarım kaşık biber salçası da ekleyebilirsiniz)

Yarım çay bardağı sıcak su (veya domates püresi)

Çok az tuz ve karabiber

Servis İçin:

Çırpılmış yoğurt (tercihe göre sarımsaklı)

İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı (Adım Adım):

1. Köfte Harcının Hazırlanması: Geniş bir yoğurma kabına kıymayı alın. Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları ekleyerek tüm malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşene kadar (yaklaşık 5-10 dakika) yoğurun. Vaktiniz varsa, harcın lezzetini çekmesi için üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

2. Köftelerin Fırınlanması: Dinlenen kıyma harcından uzun ve ince (rulo) köfteler oluşturun. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine köfteleri aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 190-200 derece fırında, köfteler hafif kızarana dek (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. (Köftelerin içinin çok kurumamasına dikkat edin, çünkü yufkayla da pişecekler.)

3. Yufkaların Sarılması: Yufkalardan birini tezgaha serin ve ortadan ikiye (D şeklinde) katlayın. Üzerine fırça yardımıyla hafifçe eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ sürün. Pişen köfteleri yufkanın geniş tarafına uç uca dizin. Yufkayı ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde rulo halinde sarın.

4. Porsiyonlama ve İkinci Kez Fırınlama: Hazırladığınız ruloyu verev (çapraz) kesikler atarak yaklaşık iki parmak kalınlığında dilimleyin. Dilimlediğiniz beytileri, kesik tarafları yukarı bakacak şekilde tekrar fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan eritilmiş tereyağından sürün ve fırına verin. Yufkaların üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 15 dakika) pişirin.

5. Sosun Hazırlanması: Beytiler fırında kızarırken sos tavasına tereyağını alıp eritin. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun. Üzerine sıcak suyu ve çok az baharatı ekleyerek sos kıvam alana kadar birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın.

6. Servis Aşaması: Fırından çıkan çıtır çıtır beytileri servis tabağının kenarlarına doğru şık bir şekilde dizin. Tabağın orta boşluğuna bolca yoğurt koyun. Beytilerin ve yoğurdun üzerine hazırladığınız sıcak salçalı, tereyağlı sosu gezdirin. Son olarak üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serpiştirerek sıcak sıcak servis yapın.