Dakikalar içinde kalp ritmi normale dönüyor! Yeni yöntem Türkiye’de uygulanıyor

Milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren ve sinsi bir tehlike olan ritim bozuklukları, elektriksel ayarlarla kalp doktorları tarafından düzeltiliyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:15

Hayatı olumsuz etkileyen kalp ritim bozuklukları için yüksek frekanslı elektrik alanı uygulayan yeni nesil ablasyon yöntemi olan Pulsed Field Ablation (PFA) sorunun kaynağını saniyeler içinde hedef alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, kalp ritmi bozukluklarında ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılan bu yeni yöntemi anlattı.





YÜKSEK FREKANSLI

Kalp ritim bozukluklarında kullanılan bu yöntemin tedavide çığır açtığını söyleyen Prof. Dr. Kılıçaslan, "Bu soruna karşı geliştirilen en yeni teknolojilerden biri olan Pulsed Field Ablation (PFA), özellikle Atriyal Fibrilasyon (AF) hastaları için etkili bir çözüm sunuyor. Yüksek frekanslı elektrik alanı kullanarak, ritim bozukluğunun kaynağını yok eden bu yöntem, yan etki riskini en aza indirerek tedavide büyük bir başarı sağlıyor" dedi.