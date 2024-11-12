Damarları tıkayan aşı mı yoksa Covid mi? Tartışmaya son noktayı uzmanı koydu!





HER 4 ÖLÜMDEN BİRİNİN NEDENİ

Prof. Dr. Mehtap, "Damarların pıhtı ile tıkanması durumu (tromboz) dünya çapında ölümlerin yüzde 25'inin nedeni. Yani dünyada her 4 ölümden biri damar tıkanıklığına bağlı olarak gerçekleşiyor" dedi.



Prof. Dr. Mehtap, damar tıkanıklığının çok önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Damarların pıhtı ile tıkanması durumu olan tromboz kalp damarlarında olduğunda kalp krizi, beyin damarlarında olduğunda felç, akciğer damarlarında olduğunda (emboli) solunum yetersizliği ortaya çıkmakta ve bu durumlar bazen ölüm, bazen ise kalıcı organ fonksiyon bozukluğu ile sonuçlanmaktadır" dedi.