Delta Plus varyantının diğer varyantlardan farkı ne?

Hindistan'da Delta Plus adı verilen koronavirüs varyantı, ilk olarak 11 Haziran'da İngiltere'de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi. Dünyada 16 Haziran itibarıyla 11 ülkede en az 197 vakada tespit edilen Delta Plus varyantı endişe yarattı. Delta plus varyantı diğer varyantlara göre daha ölümcül mü? Ne gibi bir belirtileri bulunuyor? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ'ın Delta Plus varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamaları…

Covid-19'un Delta varyantı nedir?

Birden fazla SARS-CoV-2 varyantı dünyada hala aktif şekilde insanları enfekte ediyor. Normal koronavirüse göre %60 çok daha bulaşıcı olan Hindistan'daki delta varyantı üzerine bir de yeni mutasyon geçirip, daha bulaşıcı Delta Plus varyantı gelişti.

Dünya sağlık Örgütü bu varyantı endişe verici olarak sınıflandırdığı "variant of concern (VOC)" 11 Mayıs'ta kategorisine aldı. Geçen cuma günü WHO delta varyantı, en hızlı yayılan ve en baskın tip olduğunu belirtti. Daha bulaşıcı, hastaneye yatma riski daha fazla olan, daha ağır seyredebilen, mevcut aşılara ve tedavilere daha dirençli olan bu varyantı daha yakından inceleyelim…

Delta plus varyantının belirtileri nelerdir?

Normal koronavirüse göre daha farklı seyredebiliyor: Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşi genelde oluyor. Nadiren öksürük de eşlik edebiliyor. Daha fazla gençleri tutma özelliğine sahip. Bu nedenle son varyantı "daha çok genç nüfus için kötü bir soğuk algınlığı" olarak tanımlayabiliriz.

Delta varyantının neden endişe verici varyant olarak sınıflandırılıyor?

Virüsün genetik materyalindeki mutasyonlar veya değişiklikler olduğunda yeni varyant oluşuyor. Virüs her mutasyonla yeni özellikler kazanabiliyor; bazen enfeksiyon yapabilme ihtimali artıyor, bazen bulaşıcılığı artıyor, bazen aşılara direnç kazanabiliyor ya da ta tersi mutasyonla virüs hastalık yapabilme özelliğini kaybedebiliyor. SARS-CoV-2 gibi bir RNA virüsü, tuğla gibi yan yana yerleştirilmiş yaklaşık 30.000 baz çift amino asitten oluşur. Bunlardan herhangi birinde meydana gelen bir değişiklik, virüsün şeklini ve davranışını etkili bir şekilde değiştiren bir mutasyona neden olur. Delta varyantı, spike proteininde birden fazla mutasyon içerir. En az dört mutasyon önemlidir:

L452R: Bu mutasyon virüsün daha bulaşıcı, daha az antikor oluşumu ve aşının daha az etkili olmasına neden olur.

P681R: Bu mutasyon virüsün bulaşıcılığını artırır. mutasyonunun, iletilebilirliği artırabilecek kimyasal süreçlerle ilişkili olduğunu söylüyor.

D614G: Daha hızlı yayılmasına neden olur.

T478K: Daha yüksek enfektiviteye neden olur.