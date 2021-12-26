Demans, yaşlanan beynin sonucu değildir

Nöroloji Uzmanı Dr. Elmas Usta, demans ile ilgili uyarılarda bulunarak demansın en önemli belirtisinin hafızada bozulma olduğunu söyledi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 15:42

Alzheimer hastalığının tüm demansların yüzde 60'ından fazlasını oluşturduğunu belirten Usta, felç sonucu oluşan vasküler demans 2. sıklıkla görüldüğünü ifade ederek, demansın tek bir hastalık olmadığına dikkat çekti. Usta, "Demans tek bir hastalık değildir. Bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen isimdir. Demans hastalıkları yaşlanan beynin beklenen bir sonucu değildir. Alzheimer hastalığı tüm demansların yüzde 60'ından fazlasını oluşturur. Felç sonucu oluşan vasküler demans 2. sıklıkla görülmektedir" dedi.



DEMANS NEDEN OLUŞUR? Demans hastalığı, her biri farklı işlevlerden oluşan beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklandığını kaydeden Usta, "Demans hastalığı, her biri farklı işlevlerden oluşan beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Bu hasar beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını engeller. İletişim kuramadığında düşünme, algılama ve davranış bozukluğu ortaya çıkar. Hipokampus adı verilen beyin bölgesi, beyindeki öğrenme ve hafızanın merkezidir. Bu bölgedeki beyin hücreleri Alzheimer hastalığında genellikle zarar gören ilk bölgedir" diye konuştu.





"ALZHEİMER HASTALIĞI BELİRTİLERİ DEMANS BULGULARI İLE AYNIDIR" Demans türleri konusunda bilgi veren Usta, Alzheimer hastalığı belirtileri demans bulguları ile aynı olduğunu ifade ederek, "En sık görülen Demans türü Alzheimer hastalığıdır. 1.Alzheimer hastalığı tüm nedenleri bilinmemekle birlikte küçük bir yüzdesinin ebeveynlerden çocuklara aktarılan üç genin mutasyonları ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Alzheimer hastalığı belirtileri demans bulguları ile aynıdır. Başta bellek olmak üzere tüm entellektüel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösterir. 2.Vasküler demans : Beyne kan akımını sağlayan damarların zarar görmesinden kaynaklanan vasküler demans beyin kanaması yada damar tıkanıklığına bağlı inmeler sonucu ortaya çıkabilir. Bazen şikayetler ani olarak inme sonrası ortaya çıkar, zamanla ilerleme gösterir. 3. Frontotemporal demans: Kişilik, davranış ve konuşma alanlarının yer aldığı beynin ön bölgelerine kulak arkası bölge olan temporal loblardaki sinir hücrelerinin harabiyeti sonucu oluşur. Ön planda davranış ve kişilik değişikliği, dil ve harekette bozulmadır.4. Lewy cisimcikli demans Lewy cisimciği beyinde bulunan anormal protein yığıntılarıdır. Belirtileri Parkinson ile örtüşebilir. Halüsinasyonlar sıktır. Hızlı ilerleyen demans türüdür" diye konuştu.





"DEMANSIN EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ HAFIZADA BOZULMA OLMASIDIR" Demansın belirtileri konusunda uyarılarda bulunan Usta, demansın en önemli belirtisinin hafızada bozulma olduğunu hatırlattı. Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir hastaya demans tanısı konulabilmesi için bellek, iletişim, dil, dikkat, muhakeme gücü ve görsel algıdan en az ikisinin bozulması gerekmektedir. Demans bulgulara göre erken, orta ve geç evre olarak sınıflandırılır. Erken evrede hafif unutkanlık, isimleri unutma, koyduğu eşyaların yerini unutma, sosyal hayattan çekilme, yeni şeyler öğrenememe, tanıdık mekanlarda kaybolma gibi semptomlar görülür. Orta evrede tanıdıklarının isimlerini unutmak, evde kaybolmak, iletişim konusunda zorluk yaşamak, kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak, davranış değişikliklerinin eklenmesi gibi belirtiler olur. Geç evre ise kişi zamandan ve mekandan habersiz olur. Yakınlarını tanıyamaz, kişisel bakımını yapamaz. Yürümede zorluk yaşar. Saldırgan davranışlar gösterebilir."



DEMANS TEŞHİSİ NASIL YAPILIR? Demans teşhisiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Usta, "Hasta kapsamlı bir fizik muayeneden geçirilir. Kendisinden ve ayrıca bir yakınından kişinin geçmişiyle ilgili detaylı bilgi alınır. Mini mental test sonrasında, biyokimyasal testler, nöro görüntüleme yöntemleri(MR, BT), nöropsikolojik testler, gerekirse EEG ve belden sıvı alma işlemleri de uygulanabilir" ifadelerini kullandı.