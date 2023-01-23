Denizde 24 gün boyunca sürüklendi! Bir tek bunu yiyerek hayatta kaldı

Cambio internet sitesinin haberine göre, Karayipler'deki Saint Martin Adası açıklarında, küçük bir yelkenliyi tamir ettiği esnada hava şartlarından dolayı sürüklenerek kaybolan 47 yaşındaki Elvis Francois, Kolombiya donanmasının dikkati sayesinde kurtarıldı. Kolombiya'nın Bolivar Limanı'ndan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta fark edilen Francois, piyadelerin yardımıyla gemiye çıkarıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Francois, bu süre zarfında bir şişe domates sosu, sarımsak tozu ve bir kutu et suyu ile beslendiğini söyledi.

Francois, yanında 3 kişinin olduğu küçük bir tekneyle arızalanan yelkenliye gittiğini anlatarak "Görevim yelkenlinin motorunu tamir etmekti, bir anda hava şartları değişti ve dalga o kadar güçlüydü ki yelkenlinin halatı bir anda koptu ve hızlıca sürüklenmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra yolunu tamamen kaybettiğini dile getiren Francois, "3 hafta boyunca hayatta kalabilmek için yediklerimi deniz suyuyla karıştırdım. Tekneleri uzaktan görüyordum ama onlar tüm çabalarıma rağmen beni görmedi. Yelkenlinin batmaması için sürekli su tahliyesi yaptım, her yerden su alıyordu." dedi.