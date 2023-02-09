Deprem hakkında doğru bilinen yanlışlar! Hayatınızı tehdit eden cümlelerden uzak durun: Bilgi yaşatır

Kulaktan dolma bilgiler, yaşamı tehdit eden büyük risklere neden olurken aynı zamanda gereksiz korkunun da sebebi olabiliyor. Bu nedenle doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak, birçok insanın hayatını felaketler esnasında ne yapacaklarına dair doğru bilgilerle adımlarını sağlam atmalarını sağlıyor. İşte dikkat edilmesi gereken o yanlış bilgiler…

HAYVANLAR, ÖZELLİKLE KÖPEKLER DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDEBİLİR

Bir köpeğin alışılmadık bir şekilde davranıp davranmadığını belirlemek imkansızdır, çünkü yaklaşan bir deprem veya sokağın karşısında bir kedi kokusu da almış olabilir.

Hayvan davranışlarındaki değişiklikler bazen depremlerden önce gözlemlenmiştir, ancak bu davranışlar tutarlı değildir. Üstelik bazı durumlarda depremden önce algılanabilir bir davranış değişikliği ile karşılaşılmayabilir.