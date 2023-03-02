Deprem sonrası arama-kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı

'İLK 3 GÜN AİLELERİMİZLE DİYALOG DAHİ KURAMADIK'

Arama-kurtarma çalışmalarında en önemli süreçlerden olan 3 günde, aileleriyle diyalog kuramadan çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama-Kurtarma Şube Şefi Mehmet Nedim Erik de şunları söyledi:

"Deprem anını hissettiğimiz gibi ailemle birlikte binamızı terk ettik. Depremden sonra haber alma merkezi ve arkadaşlarla iletişime geçtim. Arkadaşlarımızı tek tek arayıp, sevk idareyi yaptık. Depremde 200 personelimizle 26 aracımızla enkaz alanlarına vatandaşların imdadına, yardımına koştuk. Biz 3 gün boyunca deprem bölgesinde çalışırken, bize gelen talimatla Adıyaman'a destek olmaya gittik. Acılar birdir, dili olmaz, acılar aynı acılardır. Adıyaman'daki depremzedelerin acılarına şahit olduk. Orada genç bir kız vardı. Onu biz kurtardık. Anne, baba ve kardeşi enkaz altındaydı. Kurtardığımız kız bizi hiç yalnız bırakmayıp umutlu bir şekilde anne, babası ve kardeşinin kurtulacağı ümidiyle bizi takip ediyordu. Vatandaşlar bizi çok takdir etti. Çok duygulandılar. Bizler 3 gün boyunca Diyarbakır'da kaldık ve bugünlerde evimizle çoluk çocuğumuzla diyalog dahi kuramadık. Bir ümit ışığıyla çalışırken ailemizi hiç düşünemedik ve aklımıza gelmedi. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak biraz da tecrübemiz had safhada. Özellikle geçmişteki Van, Bingöl, Elazığ ve İzmir depremlerinde aktif olarak çalıştığımız olmuştu. İnsanların acılarına derman olmuşsak ne mutlu bize."