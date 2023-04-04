Deprem sonrası sallanma fobisi oluştu! "Sallanıyor muyuz?" hissi nasıl geçer?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta iki büyük depremin ardından binlerce de artçı meydana geldi. Depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 ilde on binlerce yapı ya yıkıldı, ya da hasar aldı.

Bu sallanma hissi nedeniyle özellikle apartmanlara giremeyen vatandaşlar çadırlarda ya da daha az tehlikeli yerlerde yaşamlarını sürdürerek korunmaya çalışıyor.

"BİRİSİ KOLTUĞA DOKUNSA SALLANDIK MI DİYORLAR"

Korkusunu yenip çadırdan eve geçen vatandaşlardan Haldun Yener, "Baş dönmesi psikolojik bir durumdur. Bir binaya bakıyorsunuz ve burası yatmış diyorsunuz maalesef insanların üzerinde böyle bir şey kaldı. Bu korkuları çocuklarım daha fazla yaşıyor. Bir şekilde eve geçtik ama birisi koltuğa dokunsa ne oldu sallandık mı diyorlar" dedi. Çadırda yaşamaya devam eden Alaattin Karaca ise "Çarşıda yürüdüğüm zaman sanki sarsılıyor gibi oluyorum ama öyle bir şey yok. Bazen gerçekten deprem oluyor sarsılıyoruz ama ikisini birbirine karıştırmaya başladık. Bazen evime çıkayım diyorum, merdivenden çıkarken birlikte ev sallanıyor gibi hissediyorum ama sallanmıyor. Diyorlar ki psikoteknik gelip sizi dinlese diye, onlar bizi dinlerse ayarları bozulur" diye konuştu.