Deprem stresi ve korkusuna karşı bunu yapın! Anında etkili yöntem...

RUHSAL TEPKİLER İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Uzm. Klnk. Psk. Alaca, deprem sonrası görülebilecek ruhsal tepkilerle başa çıkma yöntemlerini şöyle sıraladı: "Aile üyelerinizle ve sevdiklerinizle hissettiklerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Haberleri günde bir veya iki defa, sadece doğru bilgi alacak şekilde takip etmeye çalışın.

Deprem anını ve sonrasını gösteren, video ve haberleri sürekli izlemeyin.

Uyku ve yemek düzeninize, eğer var ise düzenli kullandığınız ilaçların kullanımına özen gösterin.

Bir günlük tutmak, duygu ve düşüncelerimizi dışa vurmak açısından önemlidir.

Travma etkisiyle meydana gelen kaygıyı artıracak olan çay, kahve, kola ve sigara tüketimini kısıtlayın.

Size iyi gelen günlük rutinlerinizi devam ettirin." EGZERSİZLER PSİKOLOJİNİZE OLUMLU ETKİ SAĞLAYABİLİR Çeşitli egzersizler kullanarak bu tepkilerin azaltılabileceğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Alaca, şu önerilerde bulundu: "Stresli zamanlarda, bizi sersemleten ve gergin hissettiren şekilde nefes alma eğiliminde oluruz. Bu yüzden yavaş ve özenli nefes almak psikolojik iyi oluşumuza ciddi bir katkıda bulunabilir. Art arda burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan yavaş ve uzunca nefesinizi verin. Vücudunuzdaki bütün kas gruplarını ayaklarınızdan başınıza gerin ve 5'e kadar sayarak gergin tutun, derin bir nefes alın nefesinizi yavaşça bırakırken kas gruplarınızı gevşetin.

Kaslarınızı sizi rahatsız edecek veya bir krampa neden olacak kadar aşırı germeyin. Kaygı seviyenizin arttığını hissettiğiniz anlarda size güvende hissettiren bir şarkıyı mırıldanmak boğazımızın arka kısmındaki kasları harekete geçirerek sinir sistemimizin yatışmasını sağlayabilir."