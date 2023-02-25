Depremden etkilenen çölyak hastalarına destek! "Şimdiye kadar onlarca hastaya ulaştık!"

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay'da etkilenen çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği de verildiği belirtildi.

İHA Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:19 PAYLAŞ ABONE OL

Dörtyol ilçesinde yaşayan çölyak hastası 3 çocuk annesi Şule Ateş, depremzede hastaların mağduriyet yaşamaması için Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve ülke genelindeki derneklerle iletişime geçerek glütensiz gıdaya ihtiyaçları olduğu talebinde bulundu.

Anne Ateş'in isteği üzerine glütensiz ekmek, çikolata, şeker, makarna, un, bebek maması, hazır yemek gibi gıdaları içeren 1 kamyon dolusu gıda, Türk Kızılay koordinesinde Dörtyol ilçesine gönderildi. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan merkezde depolanan glütensiz gıdalar il genelinde ilgili dernek görevlilerine teslim edilerek çölyak hasta yakınlarına ulaştırılmaya başlandı.