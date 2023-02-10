Depremden iki gün önce abisini arayıp "Deprem çantası hazırlıyorum" dedi

Biz deprem anında kendimize bakabiliriz ancak kedimiz bakamaz. Onun için de ayrı çanta hazırladım' dedi. Videoda da kardeşim çantaya kedimiz için mama, ilaç, yelek ve tasmasını koyuyor. İzleyince kendisini yeniden aradım ve 'Deprem her an olabilir ama çantayı sürekli yenilemen gerekir' dedim. 2 gün sonra deprem oldu. Sanki deprem olacağı kardeşimin içine doğmuş. Depremden 2 gün önce deprem çantası hazırlamak kimin aklına gelir" diye konuştu.