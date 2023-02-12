Depremin 6. gününde saklandığı yerden kurtarıldı! Enkazların arasındaki yeni umut...

Kediyi AFAD ekiplerine teslim eden Közoğlu, AA muhabirine, kediyi kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Közoğlu, kediyi kurtarmadan bir saat önce Konya'dan bölgeye geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada kedi var dediler. Kedi olunca burada kaldım. AFAD ekipleri üst tarafta kediyi almaya uğraşıyordu vinçle. Baktım kedi araya geldi bir anda. Hemen girdim o boşluktan kafasından yakalayarak çıkartıp AFAD ekiplerine teslim ettim. Çok mutluyum. O anki hissimi anlatamam. Çocuksu bir ruh vardı. Bu kediyi kurtarmak bize nasip oldu."