Dikkat! Böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, böbrek rahatsızlıklarının tedavi ve önleme yöntemleri hakkında bilgi vererek, “Fazla tuzdan kaçının, çok tuzlu yiyecekler kandaki mineral dengesini bozarak, böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir” uyarısında bulundu.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:49

Böbreklerin vücutta hayati önem taşıyan pek çok işlevi üstlenen ve sağlıklı yaşamak için büyük katkıda bulunan önemli organlar olduğunu belirten Dr. Hasan Levent, "Böbrekler, atık ürünleri vücuttan uzaklaştırır. Yediğimiz gıdaların, kullandığımız ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Vücudun su ve elektrolit dengesini korur. Fazla suyu atarak sıvı dengesini, asit-alkali dengesini, tuz-mineral dengesini korur. Kan basıncını kontrol eden Renin hormonunu sentezler. Kemiklerimizi güçlü ve sağlıklı tutan D vitaminini, aktif formu olan Kalsitriol'e çevirir. Kan yapımına yardımcı olur. Kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardımcı olan Eritropoetin hormonunu sentezler" ifadelerini kullandı.





BU BELİRTİLER BÖBREK HASTALIKLARININ HABERCİSİ Böbrek hastalıklarına sebep olan pek çok faktör bulunduğunun altını çizen Levent, enfeksiyon, az su içmek, aşırı su kaybı, doktorlara danışmadan kullanılan ilaçlar, toksinler, kalp yetmezliği, yüksek kan şekeri, karaciğer yetmezliği, böbrek taşları ve bazı tümörlerin bu faktörler içerisinde yer aldığını kaydetti. Böbrek hastalığının belirtilerini de aktaran Levent, "Belirtiler; bel, sırt, karın, kasık bölgesinde ağrı, yorgunluk, halsizlik, göz çevresinde şişlik, ayak ve ayak bileklerinde şişme, mide bulantısı, iştahsızlık, kuru ve kaşıntılı deri, idrarda artma veya azalma, sık idrara çıkma, idrarda kan, idrar renginde koyuluk, köpüklü idrar, kas krampları, uyumakta güçlük, nefes darlığı, ağız kokusu, baş ağrısı, baş dönmesidir" dedi.