Dilek, kornea nakliyle 5 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Bursa'da 5 yıl önce Keratokonus (Kornea hastalığı) tanısı konulan, sol gözündeki görme yetisini ciddi oranda kaybeden Dilek Bakioğlu (25), yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

DHA Giriş Tarihi: 23.01.2023 15:45 PAYLAŞ ABONE OL

İnegöl'de yaşayan Dilek Bakioğlu'na 2017 yılında Keratokonus teşhisi konuldu. Hem sağ hem de sol gözünde görme kaybı olan Bakioğlu, farklı şehirlerde birçok doktora tedavi için başvurdu. Sonuç alamayan Bakioğlu, hastalığın tedavisinde standart yöntem olarak bilinen Penetran Keratoplasti'nin (Kornea nakli) yanı sıra son yıllarda gelişen Lameller Keratoplasti tekniğinin de başarıyla uygulandığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Bakioğlu, aralık ayında Bursa Şehir Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gamze Dereli Can tarafından yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuşarak yeniden görmeye başladı.



İlk yapılan tetkikte hastalığın sağ gözde ikinci evredeyken sol gözde son evreye ulaştığını belirten Doç. Dr. Gamze Dereli Can, "Burada hastamızın sağ gözüne hızlıca durdurucu tedavi dediğimiz ışın tedavisini yaptıktan sonra hastamızı nakil listesine aldık. 3 aylık bekleme sürecinin ardından hastamızın sol gözüne ön lameller keretoplasti tekniğini uyguladık. Bu teknik kapalı sistemle yapılan bir cerrahi olduğu için, standart tedaviye göre hastayı cerrahi sırasında ve sonrasında olan birçok komplikasyon ve olumsuz hadiseden aslında koruyor. Çünkü gözün bütünlüğünü bozmadan, tam katman olarak gözü açmadan yaptığımız bir cerrahi. Bu sebeple enfeksiyon, göz içi basıncının yükselmesi, kanama ve görme kaybı ile sonuçlanabilecek birtakım olumsuz komplikasyonlar az görülüyor" dedi.